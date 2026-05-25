هفت سال، یک رئیس؛ «قالیباف» همچنان گزینه نخست قاطبه نمایندگان

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ انتخابات هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۴ خرداد ماه) برگزار شد و در جریان آن، محمدباقر قالیباف توانست با کسب ۲۳۵ رأی از ۲۷۱ رأی مأخوذه، به عنوان رئیس مجلس در سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم انتخاب شود. در این رقابت، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی ۲۹ رأی و عثمان سالاری ۷ رأی کسب کردند. همچنین ۵ رأی سفید به صندوق انداخته شد و تعداد کارت‌های توزیع شده میان نمایندگان ۲۷۶ برگه اعلام شد.

این انتخاب، هفتمین پیروزی متوالی قالیباف در انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی از آغاز مجلس یازدهم تاکنون به شمار می‌رود؛ روندی که نشان‌دهنده تثبیت جایگاه او در میان نمایندگان و تداوم اعتماد اکثریت مجلس به رویکرد مدیریتی وی است.

پیش از برگزاری انتخابات هیئت‌ رئیسه نیز مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط کشور و نقش‌آفرینی محمدباقر قالیباف در عرصه‌های مختلف، پیش‌بینی کرده بود که رئیس مجلس نسبت به دوره‌های قبل آرای بالاتری کسب خواهد کرد. وی گفته بود: «با توجه به شرایط کشور و نقش‌آفرینی مهم محمدباقر قالیباف در حوزه دیپلماسی و میدان، تصورم این است که وی نسبت به دوره‌های قبل رأی بالاتری خواهد داشت و در مقام رئیس مجلس ابقا شود.»

قالیباف در شرایطی برای هفتمین سال متوالی ریاست مجلس را بر عهده گرفت که همچنان ریاست تیم مذاکره‌کننده ایران را نیز بر عهده دارد و هم‌زمان، به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید رهبر معظم انقلاب، به عنوان نماینده ویژه نظام در امور چین انتخاب شده است؛ مسئولیت‌هایی که جایگاه ویژه او در عرصه سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی را بیش از پیش برجسته کرده است.

نگاهی با آرای قالیباف

قالیباف نخستین بار در ۸ خرداد ۱۳۹۹ و در افتتاحیه مجلس یازدهم، با کسب ۲۳۰ رأی رئیس مجلس شد. در آن انتخابات، شهید فریدون عباسی ۱۷ رأی و سیدمصطفی میرسلیم ۱۲ رأی به دست آوردند.

او در سال دوم مجلس یازدهم نیز بار دیگر با ۲۳۰ رأی در جایگاه ریاست ابقا شد؛ انتخابی که در آن شهید فریدون عباسی ۱۸ رأی کسب کرده بود.

رئیس مجلس در سومین سال مجلس یازدهم نیز با وجود رقابت چند نامزد، توانست ۱۹۴ رأی از مجموع ۲۸۱ رأی مأخوذه را به دست آورد. در آن انتخابات، مرتضی آقاتهرانی ۵۳ رأی، الیاس نادران ۲۱ رأی و شهید فریدون عباسی ۳ رأی کسب کردند و ۱۰ رأی نیز باطله اعلام شد.

چهارمین سال مجلس یازدهم نیز با برتری قالیباف همراه بود و او با ۲۱۰ رأی بار دیگر رئیس مجلس شد. در آن دوره، الیاس نادران ۴۷ رأی و شهید فریدون عباسی ۷ رأی کسب کردند.

با آغاز مجلس دوازدهم، رقابت میان محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری برگزار شد که در نهایت قالیباف با ۱۹۸ رأی به عنوان رئیس اجلاسیه نخست مجلس دوازدهم انتخاب شد. مجتبی ذوالنوری ۶۰ رأی و منوچهر متکی ۵ رأی به دست آوردند.

در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم نیز قالیباف با ۲۱۹ رأی از مجموع ۲۷۲ رأی مأخوذه، برای دومین بار رئیس مجلس دوازدهم شد. در آن انتخابات، احمد راستینه ۳۸ رأی کسب کرد و ۱۵ رأی نیز باطله بود.

اکنون تداوم رأی بالای نمایندگان به محمدباقر قالیباف در هفتمین سال متوالی، نشان‌دهنده استمرار حمایت اکثریت مجلس از شیوه مدیریت و راهبری او در رأس قوه مقننه است؛ حمایتی که این بار با رأی قاطع ۲۳۵ نماینده، جلوه‌ای پررنگ‌تر از سال‌های گذشته پیدا کرد.