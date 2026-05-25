۷ پروژه بهداشتی -درمانی در دزفول به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروپناه صبح دوشنبه در حاشیه بهره برداری از ۷ پروژه بهداشتی -درمانی اظهار کرد: بخش تخصصی بستری اعصاب و روان مردان در بیمارستان بزرگ دزفول با صرف ۱۹ میلیارد تومان اعتبار، بخش بستری تخصصی بیمارستان با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار و بخش توانبخشی این بیمارستان با صرف ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از جمله پروژه هایی هستند که امروز به مناسبت چهارم خرداد در دزفول بهره برداری شدند.

وی افزود: امروز همچنین فاز دوم بخش دیالیز بیمارستان بزرگ دزفول شامل تکمیل ساختمان دیالیز با اعتبار ۱۵۸ میلیارد تومان و پاویون پزشکان بیمارستان بزرگ دزفول با صرف ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیز به بهره برداری رسیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول همچنین، پایگاه اورژانس شهری مهرشهر با صرف اعتبار ۷ میلیارد تومان و مرکز جامع سلامت شهری شماره یک دزفول با صرف ۳۰ میلیارد تومان اعتبار را از دیگر طرح های بهره برداری شده در دزفول به مناسبت چهارم خرداد، برشمرد و عنوان کرد: بهره برداری از پایگاههای اورژانس به ویژه پایگاه اورژانس ۱۱۵مهرشهر در کاهش زمان رسیدگی به بیماران اورژانسی بسیار تاثیرگذار است.