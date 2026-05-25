۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

۷ پروژه بهداشتی -درمانی در دزفول به بهره برداری رسید

دزفول- رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ۷ پروژه بهداشتی -درمانی با صرف ۲۷۷ میلیارد تومان اعتبار، به مناسبت گرامیداشت چهارم خرداد، روز دزفول در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروپناه صبح دوشنبه در حاشیه بهره برداری از ۷ پروژه بهداشتی -درمانی اظهار کرد: بخش تخصصی بستری اعصاب و روان مردان در بیمارستان بزرگ دزفول با صرف ۱۹ میلیارد تومان اعتبار، بخش بستری تخصصی بیمارستان با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار و بخش توانبخشی این بیمارستان با صرف ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از جمله پروژه هایی هستند که امروز به مناسبت چهارم خرداد در دزفول بهره برداری شدند.

وی افزود: امروز همچنین فاز دوم بخش دیالیز بیمارستان بزرگ دزفول شامل تکمیل ساختمان دیالیز با اعتبار ۱۵۸ میلیارد تومان و پاویون پزشکان بیمارستان بزرگ دزفول با صرف ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیز به بهره برداری رسیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول همچنین، پایگاه اورژانس شهری مهرشهر با صرف اعتبار ۷ میلیارد تومان و مرکز جامع سلامت شهری شماره یک دزفول با صرف ۳۰ میلیارد تومان اعتبار را از دیگر طرح های بهره برداری شده در دزفول به مناسبت چهارم خرداد، برشمرد و عنوان کرد: بهره برداری از پایگاههای اورژانس به ویژه پایگاه اورژانس ۱۱۵مهرشهر در کاهش زمان رسیدگی به بیماران اورژانسی بسیار تاثیرگذار است.

