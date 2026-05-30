به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین فلاح، مدیر کل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اقدامات و برنامهریزیهای صورتگرفته در حوزه درمان ایثارگران گفت: در حال حاضر خدمات درمانی، اعم از بستری، سرپایی و دارویی، بدون مشکل جدی به ایثارگران ارائه میشود.
وی افزود: بدیهی است که با توجه به شرایط حاکم بر کشور، ممکن است در برخی مقاطع زمانی کمبودهایی در زمینه بعضی داروها گزارش شود، اما این موارد با پیگیری سریع ادارهکل درمان بنیاد شهید و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو، در کوتاهترین زمان ممکن برطرف میشود. در حال حاضر نیز هیچگونه کمبودی در زمینه داروهای بیماران صعبالعلاج و داروهای خاص وجود ندارد.
مدیر کل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با توجه به تمهیدات انجامشده برای ارائه خدمات درمانی به ایثارگران، در حال حاضر هیچگونه مشکل جدی در حوزه خدمات بستری، سرپایی و دارویی این عزیزان وجود ندارد و بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ مرکز درمانی و ۳ هزار داروخانه، برای خدمترسانی به ایثارگران فعالیت دارند.
فلاح ادامه داد: ایثارگران میتوانند با مراجعه به ۳ هزار داروخانه طرف قرارداد بیمه تکمیلی، نسبت به دریافت داروهای مورد نیاز خود اقدام کنند. همچنین فهرست مراکز درمانی و داروخانههای طرف قرارداد در سایت بیمه دی به نشانی www.dayins.com در دسترس است.
وی گفت: ایثارگران معزز میتوانند برای تهیه داروهای خاص از طریق داروخانه سیزده آبان و هلال احمر اقدام کنند. نمایندگان بیمه نیز در این مراکز حضور دارند و ایثارگران پس از تأیید، میتوانند داروهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
فلاح در پایان تأکید کرد: چنانچه ایثارگری در زمینه تهیه دارو با مشکل خاصی مواجه شود، میتواند از طریق تماس با شماره ۸۸۹۳۵۸۷۵ موضوع را با کارشناسان این ادارهکل در میان بگذارد و پیگیری لازم را انجام دهد.
