بیمارستان «یازهرای دزفول» به عنوان پروژه نشان دار مالیاتی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروپناه عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد، اظهار کرد: بیمارستان یا زهرا دزفول یکی از مهمترین پروژه‌های ملی کشور است که از امکانات مدرن و پیشرفته برای تجهیز و تکمیل آن استفاده شده و در اولویت نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک پروژه ملی و از مصوبات سفر، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه است.

وی با بیان اینکه امسال نیز با پیگیری های انجام شده بیمارستان یا زهرا(س) به عنوان پروژه نشان دار مالیاتی انتخاب شده است، افزود: در این راستا ۶۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده که امیدوار هستیم همچون سال گذشته این اعتبار با همکاری مردم و مساعدت ویژه کلیه اصناف تکمیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول خواستار مشارکت مودیان مالیاتی برای تکمیل این اعتبار شد و گفت: سال گذشته چهار هزار و ۵۲۲ مودی مالیاتی از ۲۵ استان کشور بیمارستان یازهرا (س) دزفول را به عنوان نشاندار مالیاتی خود انتخاب کردند، ۱۴۰ میلیارد تومان در مجموع اختصاص یافته بود که این مبلغ توسط هموطنان تکمیل شد.

خسروپناه یادآور شد: در هفته گذشته تحویل موقت بیمارستان پس از هشت سال تلاش دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد و مقرر شده در فرصت دو یا سه هفته بعد از رفع کلیه نواقص، بهره برداری این بیمارستان آغاز شود.

وی با بیان اینکه تست‌های موتورخانه، اکسیژن‌ساز، دیزل‌ها و دیگر تاسیسات بیمارستان در روزهای آینده اجرا می‌شوند، افزود: ایستگاه برق و گاز با همت ادارات مربوطه به صورت کامل بهره برداری شدند و اجرای تست رختشوی‌خانه، آشپزخانه و بخش استریل نیز در حال انجام است.

خسروپناه ادامه داد: محوطه بیمارستان در حال آماده سازی برای آسفالت است که امیدواریم تا یک ماه آینده انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد: بیمارستان ۵۰۱ تخت خوابی یازهرا(س) دزفول یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی است که در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع در حال ساخت است.این بیمارستان ۱۶ اتاق عمل شامل ۱۲ اتاق عمل عمومی، دو اتاق عمل اورژانس و دو اتاق عمل آنژیوگرافی دارد.

خسروپناه عنوان کرد: با پیگیری های متعدد صورت گرفته مقرر شده اولین دستگاه MRI که بزودی وارد وزارت بهداشت می شود با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان به بیمارستان یازهرا اختصاص یابد و به این مجموعه تحویل داده شود.

خسروپناه با اشاره به پیگیری های متعدد صورت گرفته برای احداث این پروژه ملی، گفت: تا سال ۱۴۰۰ صرفا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این بیمارستان تزریق شده بود اما از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۱.۸ همت اعتبار به این طرح بزرگ تزریق شده ضمن اینکه ارزش اعتباری تجهیزات خریداری شده برای این بیمارستان نیز بیش از یک همت است.

وی تاکید کرد: این بیمارستان بزرگ متعلق به تمام مردم، مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی و تمامی نیکوکارانی است که در راستای تکمیل و تجهیز آن با تمام توان همت کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرسودگی و کمبود ناوگان آمبولانس شهرستان، این کمبود و فرسودگی را یک معضل کشوری دانست و گفت: با پیگیری های صورت گرفته دو دستگاه آمبولانس بیمارستانی طی سال گذشته و یک دستگاه آمبولانس طی سال جاری به بیمارستان یازهرا اختصاص داده شده است.

خسروپناه با اشاره به اختصاص و تحویل سه دستگاه آمبولانس جدید به اورژانس های پیش بیمارستانی دزفول، افزود: مقرر شده دو دستگاه آمبولانس دیگر نیز طی شهریور ماه سال جاری به اورژانس پیش بیمارستانی دزفول تحویل داده شود که با احتساب این دو دستگاه در مجموع طی دوسال اخیر هشت آمبولانس به مجموعه علوم پزشکی دزفول اضافه شده است.

وی بیان کرد: هرچند به دلیل احداث چند پایگاه اورژانس جاده ای جدید در مناطق مختلف شهرستان همچنان مشکل کمبود آمبولانس وجود دارد و برخی دیگر از پایگاه های اورژانس نیز هنوز با مشکل فرسودگی و کمبود آمبولانس مواجه هستند لذا رفع این کمبود همچنان یکی از اولویت‌های ما در دانشگاه علوم پزشکی است.