۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

توصیه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای عید قربان

بندرعباس- مدیر بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت هرمزگان گفت: برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، توصیه های بهداشتی برای ذبح دام در عید قربان مورد توجه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه شاهی زاده در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان، به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، در خصوص توصیه های بهداشتی، اظهار کرد: از خرید دام زنده و یا گوشت‌هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می‌شوند، خودداری شود.

شاهی زاده افزود: افرادی که به ذبح دام مشغول هستند، باید از وسایل محافظت کننده مانند دستکش، چکمه و لباس مناسب استفاده کنند و ابزارشان را بعد از ذبح، ضدعفونی کنند و همچنین خونابه‌ها نیز به طریق بهداشتی دفع شود.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت تاکید کرد: مردم باید دقت کنند که به هیچ وجه دامی را که دارای علائم بیماری و ناخوشی است، ذبح و مصرف نکنند. گوشت دام ذبح شده باید قبل از مصرف به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد در یخچال قرار داده شود. جگر و سایر امعا و احشای دام، پس از ۴۸ ساعت نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد، مصرف شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با سامانه بهداشت ۱۹۰ تماس حاصل کنید.

