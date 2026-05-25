توصیه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه شاهی زاده در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان، به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان، در خصوص توصیه های بهداشتی، اظهار کرد: از خرید دام زنده و یا گوشتهایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه میشوند، خودداری شود.
شاهی زاده افزود: افرادی که به ذبح دام مشغول هستند، باید از وسایل محافظت کننده مانند دستکش، چکمه و لباس مناسب استفاده کنند و ابزارشان را بعد از ذبح، ضدعفونی کنند و همچنین خونابهها نیز به طریق بهداشتی دفع شود.
مدیر گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت تاکید کرد: مردم باید دقت کنند که به هیچ وجه دامی را که دارای علائم بیماری و ناخوشی است، ذبح و مصرف نکنند. گوشت دام ذبح شده باید قبل از مصرف به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد در یخچال قرار داده شود. جگر و سایر امعا و احشای دام، پس از ۴۸ ساعت نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد، مصرف شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با سامانه بهداشت ۱۹۰ تماس حاصل کنید.
