نخستین داروی معکوس کردن عوارض پیری تزریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جورجیا، شرکت «لایف بیوساینسز» در حال آماده‌سازی نخستین آزمایش انسانی داروی ER-100 است؛ درمانی که پیش‌تر در میمون‌ها توانسته بود بخشی از بینایی ازدست‌رفته را احیا کند. این شرکت قصد دارد سال آینده ایمنی و عوارض جانبی این دارو را در مطالعه‌ای روی ۱۸ فرد بزرگسال بررسی کند.

تمرکز این آزمایش بر بیماران مبتلا به گلوکوم و نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی (NAION) است. هر دو بیماری به سلول‌های عصبی شبکیه و عصب بینایی آسیب می‌رسانند؛ سلول‌هایی که وظیفه انتقال اطلاعات بصری از چشم به مغز را بر عهده دارند. داروی ER-100 برای جوان‌سازی این سلول‌ها طراحی شده تا بتوانند عملکرد خود را بازیابند و به احیای بینایی کمک کنند.

به گفته «دیوید سینکلر»، استاد ژنتیک دانشکده پزشکی هاروارد و از هم‌بنیان‌گذاران شرکت «لایف بیوساینسز»، این نخستین بار است که یک درمان مبتنی بر جوان‌سازی سلولی با استفاده از این فناوری مجوز ورود به مرحله آزمایش بالینی را از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) دریافت می‌کند.

وی افزود: این نخستین فرصت برای بررسی آن است که آیا چنین فناوری‌ای می‌تواند به درمان بیماری‌های انسانی کمک کند یا خیر.

زیست‌شناسی سالمندی، یعنی مطالعه چگونگی فرسودگی تدریجی سلول‌ها و کاهش عملکرد بدن با افزایش سن، یکی از پایه‌های اصلی علم طول عمر (Longevity Science) به شمار می‌رود. داروی ER-100 توجه بسیاری از فعالان صنعت زیست‌فناوری را به خود جلب کرده، زیرا از نظر تئوری می‌تواند برخی آثار سالمندی سلولی را معکوس کند.

شرکت «لایف بیوساینسز» که در بوستون مستقر است، اعلام کرده در حال توسعه کاربردهای گسترده‌تری برای این فناوری است تا از آن در درمان یا کنترل طیف وسیعی از بیماری‌های مرتبط با افزایش سن، از جمله بیماری کبد چرب، استفاده کند.

سینکلر در این باره گفت: پژوهش‌های ما نشان داده‌اند که سالمندی تا حد زیادی ناشی از از دست رفتن اطلاعات اپی‌ژنتیکی است، نه آسیب‌های برگشت‌ناپذیر. این آزمایش بالینی نخستین فرصت برای آزمودن این فرضیه است که آیا بازگرداندن این اطلاعات می‌تواند به بهبود بیماری‌های انسانی و کاهش آثار آن‌ها کمک کند یا خیر.