سلول درمانی ریسک مرگ بیماران کبدی را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشنز، محققان مدعی هستند نتایج آزمایش های بالینی نشان می دهد روش نوین نوید بخش نخستین درمان برای بیماری پیشرفته کبدی است. آنها متوجه شدند بیماران مبتلا به شرایط مشابه که تحت سلول درمانی قرار گرفته اند در مقایسه با افرادی که درمان های استاندارد را دریافت کردند، ریسک مرگ بسیار پایین تردارند یا پس از چهار سال نیاز کمتری به پیوند کبد داشتند.

هرچند کبد توانایی خارق العاده ای برای بازتولید خود پس از آسیب دارد اما در بیماران دچار بیماری پیشرفته کبدی، اسکار شدید که به سیروز کبدی نیز مشهور است، ممکن است آسیب هایی ترمیم ناپذیر به جا بگذارد که به نارسایی کبدی منجر می شود.

کارشناسان معتقدند درمان جدید پتانسیلی برای جایگزین کردن پیوند کبد که درحال حاضر تنها گزینه درمانی قطعی برای افرادی در مرحله پایان بیماری کبدی هستند، فراهم می کند. پروفسور «استورات فوربس» از دانشگاه ادینبرا در این باره می گوید: بیماری کبدی عامل مرگ بسیاری از مردم طبقه کارگر است. هرچند می توان از پیوند کبد به عنوان درمان نجات بخش برای برخی از افراد مبتلا به بیماری پیشرفته کبدی استفاده کرد، اما این گزینه به دلیل فقدان اعضای اهدایی مناسب، محدود است.

محققان این دانشگاه یک درمان سلولی پیشرو برای بررسی بافت دارای اسکار و احیای قابلیت کبد طراحی کرده اند.

این درمان شامل برداشت سلول های ایمنی از خون بیمار و تبدیل آنها به ماکروفاژ های بالغ یا نوعی از گلبول های سفید است که سلول های آسیب دیده یا مبتلا را می خورد . این ماکروفاژ ها دوباره به بدن بیمار تزریق می شود.

در مرحله بعد ماکروفاژ ها به کبد سفر می کنند و در آنجا بافت اسکار را می شکنند، التهاب مخرب را کاهش می دهند و به رشد سلول های سالم کبدی کمک می کنند.

این درمان در ماه مارس به طور بالینی آزمایش شد و ۲۶ بیمار «ماکروفاژ تراپی» را دریافت کردند و از سوی دیگر به ۲۴ بیمار درمان استاندارد داده شد.

به گفته محققان پس از چهار سال، ۷۰ درصد افرادی که «ماکروفاژ تراپی» دریافت کردند زنده بودند و نیازی به پیوند کبدی نداشتند. در مقابل ۴۰ درصد از بیمارانی که درمان استاندارد دریافت کردند، این وضعیت را داشتند.

همچنین میان بیماران درمان شده با روش نوین، هشت مورد مرگ ثبت شد و هیچ یک به پیوند کبد نیاز نداشتند. در مقابل میان افرادی که درمان استاندارد دریافت کردند، ۹ مرگ و پنج مورد پیوند کبد ثبت شده است.

محققان مدعی هستند هیچ عارضه جانبی جدی در بیمارانی که با سلول درمانی تحت درمان قرار گرفتند، رصد نشده است.