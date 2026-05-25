انهدام ۲ باند مواد مخدر و کشف ۱۷۵ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد اکبری در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح جزئیات عملیات اخیر پرداخت و اظهار کرد: مأموران زبده پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی اقدامات پیچیده اطلاعاتی، رصد شبانه‌روزی و پایش دقیق کانون‌های تحرک قاچاقچیان، موفق شدند دو باند بزرگ توزیع و ترانزیت مواد افیونی را در مرکز استان شناسایی و به طور کامل منهدم کنند.

وی با اشاره به ضربه مهلک پلیس به شبکه سوداگران مرگ افزود: در جریان این عملیات‌های ضربتی و هماهنگ، سه تن از اعضای اصلی و کلیدی این دو باند توزیع دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه‌ها و خودروهای متعلق به آنان، در مجموع ۱۷۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از برخورد قاطع قانونی با متهمان خبر داد و تصریح کرد: قاچاقچیان دستگیرشده پس از تکمیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شده‌اند؛ ضمن اینکه تحقیقات تکمیلی مأموران برای ردیابی، شناسایی و دستگیری سایر عناصر مرتبط یا خریداران وابسته به این شبکه با جدیت ادامه دارد.

سرهنگ اکبری صیانت از سلامت جامعه را خط قرمز پلیس دانست و یادآور شد: برخورد بی‌امان با سوداگران مرگ، قاچاقچیان کلان و خرده‌فروشان محلات از اولویت‌های اصلی و استراتژیک نیروی انتظامی است؛ به طوری که با تکیه بر همین رویکرد، در دو ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان کشف و جمع‌آوری شده است.

این مقام انتظامی در پایان با مقایسه آماری عملکرد پلیس و هشدار به مخلان امنیت خاطرنشان ساخت: آمار کشفیات دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، جهش چشمگیر و رشد ۱۰۵ درصدی را نشان می‌دهد. سوداگران مرگ بدانند که در جغرافیای استان کرمانشاه هیچ حاشیه امنی برای فعالیت‌های مجرمانه آنان وجود ندارد و پلیس برای حفظ آرامش مردم تا پای جان ایستاده است.