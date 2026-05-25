  1. سیاست
  2. مجلس
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

گودرزی: انتخابات هیئت رئیسه مجلس به صورت دقیق و منظم برگزار شد

گودرزی: انتخابات هیئت رئیسه مجلس به صورت دقیق و منظم برگزار شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس با حضور ۹۸ درصد نمایندگان و با تدابیر مناسب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس، گفت: این انتخابات با حضور حداکثری و بی‌سابقه ۲۷۹ نماینده مجلس و با تدابیر مناسب و رعایت همه ملاحظات برگزار شد.

وی افزود: رأی‌گیری انتخابات هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه سوم به صورت مخفی، کاغذی و دقیق بود و به دلیل نوع مکانیزم رأی‌گیری در آن خطای انسانی وجود نداشت و نمایندگان نیز مشارکتی دقیق و منظم در این فرآیند داشتند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تمام مراحل انتخابات هیئت رئیسه مجلس بر اساس ضوابط دقیق و همکاری خوب نمایندگان و حضور نمایندگان ناظر برگزار شد.

کد مطلب 6840700
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها