گودرزی: انتخابات هیئت رئیسه مجلس به صورت دقیق و منظم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس، گفت: این انتخابات با حضور حداکثری و بی‌سابقه ۲۷۹ نماینده مجلس و با تدابیر مناسب و رعایت همه ملاحظات برگزار شد.

وی افزود: رأی‌گیری انتخابات هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه سوم به صورت مخفی، کاغذی و دقیق بود و به دلیل نوع مکانیزم رأی‌گیری در آن خطای انسانی وجود نداشت و نمایندگان نیز مشارکتی دقیق و منظم در این فرآیند داشتند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تمام مراحل انتخابات هیئت رئیسه مجلس بر اساس ضوابط دقیق و همکاری خوب نمایندگان و حضور نمایندگان ناظر برگزار شد.