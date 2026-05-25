رفیعی: ۶۲ هزار قرص مخدر از یک منزل در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم رفیعی گفت: امروز دوشنبه ۴ خرداد با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان زنجان، طی رصدهای اطلاعاتی خود به خبری مبنی بر توزیع گسترده قرص‌های مخدر در یک منزل مسکونی در زنجان دست یافتند.

وی افزود: تیم رسیدگی‌کننده پرونده با کنترل نامحسوس متهمان پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند.

رفیعی خاطرنشان کرد: در این عملیات ضمن دستگیری دو نفر متهم در بازرسی از منزل ۶۲ هزار عدد انواع قرص مخدر کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و جهت سیر مراحل قانونی، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.