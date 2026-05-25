  1. استانها
  2. زنجان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

رفیعی: ۶۲ هزار قرص مخدر از یک منزل در زنجان کشف شد

رفیعی: ۶۲ هزار قرص مخدر از یک منزل در زنجان کشف شد

زنجان- رئیس پلیس مبارزه با مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان از کشف ۶۲ هزار عدد انواع قرص مخدر در بازرسی از یک منزل مسکونی در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم رفیعی گفت: امروز دوشنبه ۴ خرداد با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان زنجان، طی رصدهای اطلاعاتی خود به خبری مبنی بر توزیع گسترده قرص‌های مخدر در یک منزل مسکونی در زنجان دست یافتند.

وی افزود: تیم رسیدگی‌کننده پرونده با کنترل نامحسوس متهمان پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند.

رفیعی خاطرنشان کرد: در این عملیات ضمن دستگیری دو نفر متهم در بازرسی از منزل ۶۲ هزار عدد انواع قرص مخدر کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و جهت سیر مراحل قانونی، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

کد مطلب 6840702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا اطلاع رسانی در این موارد رو بیشتر کنید هر یک عدد ازینا میتونه سیستم شیمیایی مغز رو برای همیشه تغییر بده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها