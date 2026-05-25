به گزارش خبرگزاری مهر، انیمه سینمایی «پدرخواندههای توکیو» محصول سال ۲۰۰۳ ساخته ساتوشی کن، ساعت ۱۸ جمعه ۸ خرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید. این درام ماجراجویانه و کمدی در ۹۲ دقیقه با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
«پدرخواندههای توکیو» داستان سه بیخانمان در توکیو، به نامهای گین، هانا و میوکی است که در تعطیلات کریسمس یک نوزاد رهاشده را میان زبالهها پیدا میکنند و تصمیم میگیرند که نوزاد را به خانوادهاش بازگردانند و در این راه با مشکلات زیادی برخورد میکنند.
تورو اموری، یوشیاکی اومهگاکی، آیا اوکاموتو، ساتومی کوروگی، شوزو ایزوکا از صداپیشگان فیلم هستند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت «پدرخواندههای توکیو» میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
