به گزارش خبرگزاری مهر، انیمه سینمایی «پدرخوانده‌های توکیو» ‏محصول سال ۲۰۰۳ ساخته ساتوشی کن، ساعت ۱۸ جمعه ۸ خرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید. این درام ماجراجویانه و کمدی در ۹۲ دقیقه با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

«پدرخوانده‌های توکیو» داستان سه بی‌خانمان در توکیو، به نام‌های گین، هانا و میوکی است که در تعطیلات کریسمس یک نوزاد رهاشده را میان زباله‌ها پیدا می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که نوزاد را به خانواده‌اش بازگردانند و در این راه با مشکلات زیادی برخورد می‌کنند.

تورو اموری، یوشیاکی اومه‌گاکی، آیا اوکاموتو، ساتومی کوروگی، شوزو ایزوکا از صداپیشگان فیلم هستند.

