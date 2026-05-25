کتاب «ایوان ملکوت» با رویکردی نو به معرفت حسینی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ایوان ملکوت» تازهترین اثر ابراهیم دستلان است که با نگاهی نظاممند به واکاوی رمز قرآنی «کهیعص» و پیوند آن با نهضت سیدالشهداء(ع) میپردازد. این اثر در پی آن است تا با بازخوانی این رمز آسمانی، دریچهای نو به سوی درکِ عمیقتر از ملکوت معرفت حسینی برای مخاطبان بگشاید.
ساختار پنجگانه؛ از کربلا تا قیام
نویسنده در این کتاب با بهرهگیری از دو روایت گرانسنگ از امام صادق(ع) و حضرت قائم(عج)، پنج حرف رمزی «کهیعص» را مبنای فصلبندی اثر قرار داده است. فصلهای پنجگانه کتاب عبارتند از: «فصل الکاف: کربلا کافی است»، «فصل الهاء: هدایت در شهادت»، «فصل الیاء: تولی با تبری»، «فصل العین: قلب و چشم» و «فصل الصاد: صبر و قیام». این ساختار هوشمندانه، مسیرِ عبور از معرفت نظری به بصیرت عملی را برای خواننده هموار میکند.
تلفیق عقل و قلب در روایت عاشورا
دستلان در «ایوان ملکوت» با اتخاذ رویکردی ترکیبی، از سه منبع اصلی شامل احادیث معصومین(ع)، گزارشهای تاریخی و حکایات عرفانی بهره برده است. نویسنده معتقد است که روایات، ستونهای اصلی و محکِ حقسنجی این بنای معرفتی هستند، اما حکایات بزرگان و دلسوختگانِ اهلبیت(ع)، نقشِ آیینههایی را ایفا میکنند که حقایق نظری را به تجربههای ملموس برای مخاطب تبدیل میسازند تا پیوندی ناگسستنی میان عقل و قلب خواننده ایجاد شود.
نقد جریانهای تحریفگر
از بخشهای حائز اهمیت این کتاب، واکاوی تاریخی جریانهای انحرافی در صدر اسلام است. نویسنده در فصلی از کتاب به تشریح ترفندهای حاکمیتِ وقت برای جعل حدیث و ورود قصّاصون به عرصه فرهنگی جامعه میپردازد؛ جریانی که با انگیزههای سیاسی و فرقهای، در تاریخ و سنت پیامبر(ص) تحریف ایجاد کردند. این تحلیل تاریخی به مخاطب کمک میکند تا با هوشیاری بیشتری به منابع معرفتی بنگرد. «ایوان ملکوت» دعوتی است برای تمامی دلهایی که میخواهند فراتر از کلیشههای رایج، به حقیقت زنده ولایت دست یابند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
دستگاههای حاکمیتی دوران منع نقل و کتابت حدیث به افراد خاصی اجازه نقل حدیث داد و این افراد با چراغ سبز حاکمیت، احادیث جعلی را با ترفند و به وسیله محدثان خائن و قصّاصون وارد دین نمودند. این افراد گرچه در خدمت جریانهای سیاسی دوران خود قرار گرفتند اما بعدها خود نیز تبدیل به یک جریان تحریفگر شدند و در تاریخ و سنت پیامبر صلیاللّهعلیهوآله ورود پیدا نمودند و در قالب جریانهای فرهنگی و فکری نمایان شدند که انگیزههای مختلفی از جمله؛ سیاسی، فرقهای و یا فردی برای اینکار داشتند.
«ایوان ملکوت» در در ۴۶۴ صفحه قطع رقعی با شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۷۰۰ هزار تومان توسط نشر شهید کاظمی روانه بازار نشر شده است.
