به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر شامل خاطرات دست‌اول و منتشرنشده‌ای از روند ایجاد و توسعه پژوهشگاه رویان است؛ نهادی که دستیابی به درمان ناباروری، پیشرفت‌های سلول‌درمانی و پروژه‌های شبیه‌سازی را در کارنامه خود دارد. کتاب علاوه بر روایت مسیر شکل‌گیری این موسسه علمی، تصویری روشن از شخصیت علمی، فرهنگی و مدیریتی دکتر سعید کاظمی آشتیانی ارائه می‌کند؛ شخصیتی که از او به‌عنوان الگویی الهام‌بخش در جهاد علمی یاد می‌شود.

رهبر شهید انقلاب اسلامی در ۵ آذر ۱۴۰۱ در دیدار با جمعی از بسیجیان، بار دیگر از دستاوردهای پژوهشگاه رویان و تلاش‌های مرحوم کاظمی آشتیانی تجلیل کرده و عملکرد او را نمونه‌ای از فرهنگ بسیجی دانستند. ایشان پیش از آن نیز در دو دیدار دیگر در ۲۱ اردیبهشت سال جاری با فرهنگیان و ۲۷ مهر با نخبگان و استعدادهای برتر به بخشی از شخصیت و تلاش‌های این چهره اثرگذار در عرصه جهاد علمی اشاره کرده بودند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «پس از جنگ تحمیلی، عده‌ای جوانِ ازجنگ‌برگشته دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند مجموعه‌ای را راه‌اندازی کنند که برای اولین بار مشکل «نازایی» را در کشور حل می‌کرد. انگیزه آنها برای حرکت، امید به توشۀ آخرتی بود که از ثمرۀ تلاششان فراهم می‌آمد. سال‌ها بعد از آن‌همه تصمیمات و اقدامات و رنج‌ها، نتیجه کارشان نماد پیشرفت ایران شد و به بازکردن گره زندگی خانواده‌های گرفتار انجامید. «رویان»، نوزاد همان تلاش‌ها و مجاهدت‌های جمعیِ سعید کاظمی آشتیانی و دوستانش بود.

رویان هم مثل هر نوزاد دیگری داستان زندگی دارد... در داستان زندگی رویان، داستان هزاران نوزاد دیگر نهفته است؛ داستان صدقه جاریه‌ای که کاظمی آشتیانی و دوستانش از خود به یادگار گذاشتند و چه وظیفه‌ای برای «تاریخ شفاهی» مهم‌تر از اینکه چنین اسناد باارزشی را جمع‌آوری و منتشر کند.

کتاب حاضر روایتی از تاسیس، تولد، تثبیت و شکوفایی رویان است که با محوریت شخصیت اصلی داستان، دکتر سعید کاظمی آشتیانی پیش می‌رود.