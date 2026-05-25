به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وبسایت خبری «کریپتو داتنت»، ارزش یوان چین در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده و در مسیر تثبیت در محدوده ۰.۱۴۷۳ قرار دارد. این روند صعودی در پی تنشهای شدید ژئوپلیتیکی و تغییرات بنیادین در تجارت انرژی جهان رخ داده است؛ بهویژه گزارشهایی که نشان میدهد ایران برای خنثیسازی محدودیتهای مالی غرب، سرعت استفاده از یوان را در صادرات نفت خام افزایش داده است.
با توجه به مسدود شدن تنگه هرمز در جریان جنگ علیه ایران و اختلال گسترده در عرضه انرژی، مفهوم «پترو یوآن» از یک نظریه به واقعیتی انکارناپذیر در بازار تبدیل شده است. تحلیلهای فنی نمودار هفتگی CNY/USD، قدرت رنمینبی را تأیید میکند؛ بهطوریکه میانگین متحرک ۹ هفتهای بهعنوان حمایت قدرتمند، نشاندهنده ورود سرمایه نهادی به این ارز است. اگرچه شاخص RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارد که احتمال تثبیت کوتاهمدت را افزایش میدهد، اما جهتگیری کلی بازار صعودی است.
تغییر پارادایم از «پترودلار» به «پترو یوآن» اکنون به وضوح دیده میشود. در سیستم سنتی پترودلار (شکلگرفته در دهه ۱۹۷۰)، نفت انحصارا با دلار معامله میشد که جایگاه ارز ذخیره جهانی را برای آمریکا تضمین میکرد. اما در مدل «پترو یوآن»، کشورهای صادرکننده انرژی میتوانند با تسویه معاملات به یوان، ضمن برقراری تجارت مستقیم با بزرگترین قطب تولیدی جهان، از شبکه بانکی و تحریمهای آمریکا دوری کنند.
گزارشها از ثبت رکورد تراکنشهای روزانه در «سیستم بینبانکی فرامرزی چین» (CIPS) حکایت دارد که نشاندهنده هجوم گسترده تسویههای مالی خارج از چارچوب دلار است. اگرچه فدرال رزرو همچنان تأکید دارد که دلار سهم اصلی معاملات جهانی را در اختیار دارد، اما تحلیلگران معتقدند هزینههای بالای انرژی و سیاسی شدن ابزارهای مالیِ مبتنی بر دلار، بازارهای نوظهور را به سمت تنوعبخشی ارزی و استفاده از یوان سوق داده است.
