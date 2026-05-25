عارف: برای پاسخگویی به مردم و جامعه علمی باید مسئله اینترنت را حل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در چهارمین جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور با اشاره به فرایند تشکیل این جلسه، گفت: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌ دولت، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از اختیارات قانونی خود برای تشکیل این ستاد استفاده کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای اولین بار است که رئیس‌جمهور در حکمی از عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی استفاده کرده است، بنابراین این ستاد هم ستاد دولت و هم ستاد شورای عالی امنیت ملی است.

وی در ادامه با انتقاد از برخی عملکردهای سلیقه‌ای و شخصی در حوزه فضای مجازی و اینترنت، گفت: در کشورمان دانشمندان جوان و مستعدی داریم که من به عنوان یک معلم کوچک دانشگاه به وجود آنان افتخار کرده و از حضور آنان در بخش علم و فناوری احساس غرور می‌کنم. اما ما برای این جوانان دانشمند، مستعد و وطن‌دوست چه کرده‌ایم؟ آیا به این موضوع فکر کرده‌ایم که این جوانان مستعد با بسته شدن اینترنت قادر به انجام چه کاری هستند؟

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما منابع‌ انسانی و جوانانی‌ در کشور داریم که قادر هستند تاکیدات، رهنمودها و آرزوهای امام شهیدمان و مقام معظم رهبری را برای رسیدن به رتبه یک علم و فناوری محقق کنند و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم اما متاسفانه با رفتارهای سلیقه‌ای در حوزه اینترنت، خودمان را از این فرصت محروم کرده و از آن استفاده نکرده‌ایم.

عارف با تاکید بر اینکه برای پاسخگویی به زندگی مردم و جامعه علمی باید مسئله اینترنت را حل کنیم، افزود: این مردم همان مردمی هستند که در جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان به میدان آمدند و کار دشمن را تمام کردند. این مردم همان مردمی هستند که بیش از هشتاد شب در خیابان‌ها حضور دارند و نظیر آن را در تاریخ و در دنیا نمی‌توانید ‍‍‍‍‍پیدا کنید. ما برای پاسخ به مطالبات این مردم چه کرده‌ایم؟ با شعار دادن که مساله‌ای حل نمی‌شود بلکه باید برای تحقق مطالبات آنان عمل کنیم نه اینکه با اعمال برخی سلایق شخصی، اینترنت را به روی مردم ببندیم.

وی ادامه داد: نمی‌شود شعار کمک به مردم سر دهیم ولی در عمل به مردم اعتماد نکرده و اینترنت را بر روی مردم ببندیم و با این کار خود سرمایه‌های اجتماعی را سوزانده و فرصت طی کردن مسیر فناوری‌ها از دست بدهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور یادآور شد: در کجای دنیا اگر یک کامیون در یک اتوبان تخلف کند، اتوبان را مسدود می کنند؟ ما کاری که با اینترنت می‌کنیم مثل این است که به جای برخورد با راننده متخلف، کل مسیر یک اتوبان را بر روی همه خودروها ببندیم.

وی‌ همچنین گفت: دشمن در جنگ رمضان اثبات کرد به دنبال ضربه زدن به پایه‌های اقتصاد، علم و فناوری کشورمان است زیرا او می‌داند که چه ظرفیت بالای انسانی و علمی در ایران وجود دارد. ما اگر حداکثر استفاده را از ظرفیت‌ها داشته باشیم، به رتبه‌ای در علمی و فناوری و اقتصاد در شأن کشورمان می‌رسیم.

وی ادامه داد: آیا حالا که دشمن به علم و دانش ما حمله می‌کند، ما هم باید با بستن اینترنت به رشد کشور در مسیر علم و فناوری آسیب برسانیم؟ آیا اساسا حق داریم به خاطر سلایق شخصی یا کم‌کاری در حوزه‌های مختلف این حق را از مردم بگیریم؟ من می‌دانم برخی مخالفت‌ها با بستن اینترنت ریشه‌ در سلایق شخصی و منافع شرکتی دارد.

عارف ادامه داد: اگر ما در امنیت سایبری کوتاهی کرده‌ایم و به خاطر موازی‌کاری، کم‌کاری و سهل‌انگاری دچار مشکلاتی شده‌ایم، نباید زندگی مردم، شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها را دچار مشکل کنیم. اولین ضرر طولانی بسته ماندن اینترنت به علم و فناوری‌ها وارد می‌شود و ما را از دستیابی به اهداف مان دور نگه می‌دارد.

وی همچنین با اشاره به نیاز ضروری دانشجویان به اینترنت، بیان کرد: چرا باید کاری کنیم که یک دانشجو برای کارهای علمی‌اش التماس کند که اینترنتش را باز کنند؟ نباید در جلسات به قطع اینترنت اصرار داشته باشیم اما برای دانشجو خودمان به دیگران التماس کنیم که اینترنت را وصل کنند. چه فرقی بین دانشجوی ما و بقیه مردم، دانشجویان و صاحبان کسب و کار که ارتباطی با کسی ندارند و در گوشه‌ای از این مملکت در حال کار و تلاش شرافتمندانه برای زندگی و علم و فناوری هستند، ‌وجود دارد؟

در ادامه این جلسه، ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی مصوباتی در زمینه اینترنت و تشکیل کارگروه‌های ذیل این ستاد داشت که این مصوبات جهت تایید نهایی برای رئیس‌جمهور ارسال شد.