۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

سیزدهمین محفل انس با قرآن کریم استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: سیزدهمین محفل بزرگ انس با قرآن کریم توسط گروه جهادی قرآنیان استان بوشهر در روستای دوردگاه دشتستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد احمدی منفرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار کرد: سیزدهمین محفل انس با قرآنی توسط دبیرخانه گروه جهادی قرآنیان استان طراحی و این بار با میزبانی صمیمانه و حمایت بی‌شائبه مردم قرآن‌دوست در حسینیه اعظم روستای دوردگاه از توابع شهرستان دشتستان اجرا شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: این روستا با جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ نفر در ۲۰ کیلومتری شهر برازجان واقع شده و با داشتن مراکز قرآنی فعال و پویا، تلاش‌های ارزنده‌ای در عرصه آموزش قرآن کریم دارد و تا اکنون بیش از ۵۰ حافظ در سطوح مختلف تربیت کرده است.

وی گفت: این محفل نورانی با تلاوت عباس هاشمی، قاری ممتاز و بین‌المللی استان، مبین خوشابی، از قاریان نوجوان، و میلاد میگلی نژاد، حافظ نوجوان کل قرآن کریم عطرآگین شد؛ همچنین بیان تدبری حجت الاسلام سجاد پیروی، مورد توجه حاضران قرار گرفت.

وی یادآور شد: در پایان این مراسم، از مجریان و دست‌اندرکاران برگزاری این محفل قرآنی و فعالان قرآنی روستا تجلیل به عمل آمد.

