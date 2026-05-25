سیزدهمین محفل انس با قرآن کریم استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد احمدی منفرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار کرد: سیزدهمین محفل انس با قرآنی توسط دبیرخانه گروه جهادی قرآنیان استان طراحی و این بار با میزبانی صمیمانه و حمایت بی‌شائبه مردم قرآن‌دوست در حسینیه اعظم روستای دوردگاه از توابع شهرستان دشتستان اجرا شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: این روستا با جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ نفر در ۲۰ کیلومتری شهر برازجان واقع شده و با داشتن مراکز قرآنی فعال و پویا، تلاش‌های ارزنده‌ای در عرصه آموزش قرآن کریم دارد و تا اکنون بیش از ۵۰ حافظ در سطوح مختلف تربیت کرده است.

وی گفت: این محفل نورانی با تلاوت عباس هاشمی، قاری ممتاز و بین‌المللی استان، مبین خوشابی، از قاریان نوجوان، و میلاد میگلی نژاد، حافظ نوجوان کل قرآن کریم عطرآگین شد؛ همچنین بیان تدبری حجت الاسلام سجاد پیروی، مورد توجه حاضران قرار گرفت.

وی یادآور شد: در پایان این مراسم، از مجریان و دست‌اندرکاران برگزاری این محفل قرآنی و فعالان قرآنی روستا تجلیل به عمل آمد.