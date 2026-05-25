اهتزاز پرچم ایران بهترین اتفاق است/ امیدوارم در «ناگویا» مدال بگیرم

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس پرهیزگار که در رقابت های کاپ آفریقا به میزبانی الجزایر موفق به کسب مدال طلا شد در گفتگو با تلویزیون الجزایر در مورد این مسابقات گفت: در همان مسابقه اول کار سختی با حریفی از کشور میزبان داشتم که سطح بالایی داشت اما خدا را شکر توانستم او را شکست دهم و تا فینال و کسب مدال طلا پیش بروم.

وی با بیان این که جودو ایران در حال پیشرفت و بازگشت به روزهای اوج است گفت: این که پس از ۶ سال در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان شرکت کردیم اتفاق بسیار خوبی است و به کسب تجربه ملی پوشان کمک می کند. رقابت های الجزایر هم در سطح فنی خوبی برگزار شد.

پرهیزگار با بیان این که هدف فدراسیون بالا بردن تجربه ملی پوشان برای موفقیت در رویدادهای آینده است گفت: امیدوارم سطح فنی جودوکاران بالا برود و بتوانیم در بازی های المپیک و آسیایی مدال بگیریم.

ملی پوش جودو ایران با بیان این که مطمئن بوده به مدال طلای رقابت های کاپ آفریقا دست پیدا می کند خاطرنشان کرد: امیدوارم توانسته باشم در این شرایط سخت دل مردم ایران را شاد کنم. هیچ حسی غرورآفرین تر از اهتزاز پرچم ایران در جهان نیست و امیدوارم بتوانم در بازی‌های آسیایی ناگویا هم به مدال طلا برسم.