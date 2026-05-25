آیت الله لائینی: مثلث مسجد، هیئت و خیابان را توسعه دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در قرارگاه شهرستانی مساجد شهرستان ساری گفت: انقلاب ما فرزند مسجد است و باید حق این مادر را ادا کنیم.

وی افزود: بهره گیران از انقلاب در مرحله اول مسئولین و در مرحله بعد عموم مردم، همه باید حق مسجد را که مادر انقلاب است ادا کنند.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به طرح جریان محله مهدوی تصریح کرد: بناست مسجد مشکلات محله خود را حل کند و امامت محله داشته باشد نه صرفاً امامت مسجد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اگر بگوییم مسجد در تراز انقلاب اسلامی است شاید به مقام مسجد توهین شود بلکه باید بگوییم انقلاب اسلامی در تراز مسجد باید باشد و مساجد موجود ما هنوز با مسجد اسلامی فاصله دارند.

نماینده ولی فقیه در مازندران به مشکل کمبود امام جماعت برای مدارس و ادارات اشاره کرد و گفت: حاج آقای قرائتی طرح نماز جماعت در مدارس و ستاد اقامه نماز طرح نماز جماعت در ادارات را ارائه داده اند اما سئوال اینجاست که امام جماعت از کجا تأمین شود؟

وی افزود: معنای این دو طرح این است که ظهرها مساجد بسته و خالی شود در حالی که اگر مساجد ظهرها باز باشند سود بیشتری خواهیم برد.

آیت الله محمدی لائینی بر لزوم توجه به معیشت ائمه جماعات تاکید کرد و گفت: تا زمانی که بودجه معیشتی امام جماعت تأمین نشود آقایان از مسجد شانه خالی می‌کنند.

امام جمعه ساری در ادامه بر تشکیل کمیته‌های تخصصی در مساجد تأکید کرد و گفت: هر مسجد برای محله خود باید سه یا چهار کمیته شامل کمیته جوانان، کمیته بانوان، کمیته دانشجویی و کمیته دانش آموزی داشته باشد.

این مسئول در پایان با اشاره به ایام محرم خاطرنشان کرد: مساجد نباید تعطیل شود و باید مثلث مسجد، هیئت و خیابان را طوری با هم وفق دهیم که خیابان پررنگ بماند.