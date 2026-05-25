تیم ملی پاراتکواندو مردان ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره قهرمانی پاراتکواندو آسیا با شرکت ۱۰۴ ورزشکار امروز چهارم خرداد ماه به مدت یک روز در «سالن ام بانک» شهر اولان‌باتور با شناخت تیم های برتر برگزار شد.

برای تیم ملی ایران در گروه آقایان علیرضا بخت ،امیرمحمد حقیقت شناس و محمدطاها حسن پور به 3 مدال طلا دست یافتند؛ سعید صادقیانپور یک نقره کسب کرد و دو برنز نیز توسط حامد حق شناس و مهدی پوررهنما کسب شد.

بنابراین تیم ملی آقایان با هدایت پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و مهدی احمدی به عنوان مربی در این رویداد موفق شد با کسب مجموع ۶ مدال بر سکوی قهرمانی آسیا بایستد. تیم های ازبکستان و مغولستان نیز دوم و سوم شدند.

در پایان این رویداد همچنین پیام خانلرخانی به عنوان برترین سرمربی از سوی کمیته برگزاری مسابقات انتخاب شد. امیرمحمد حقیقت شناس بعد از کسب مدال ارزشمند طلا به عنوان بهترین بازیکن این رویداد معرفی شد.

همچنین در گروه بانوان نیز زهرا رحیمی به نشان نقره رسید و آیلار جامی، پریماه تورانی و رومینا چمسورکی سه مدال برنز کسب کردند.

هدایت تیم ملی بانوان برعهده عاطفه کشاورز به عنوان سرمربی و لیلا خزایی به عنوان مربی بود.