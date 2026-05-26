کسب ۸ مدال رنگارنگ و ۶ سهمیه قطعی ناگویا توسط پاراتکواندوکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کسب سهمیه حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا امروز سه شنبه پنجم خرداد در سالن «ام بانک» شهر اولان‌باتور در کشور مغولستان برگزار شد که تیم ملی پاراتکواندو ایران با ۹ نماینده موفق شد مجموعا ۸ مدال رنگارنگ «سه مدال طلا، سه نقره و دو برنز» کسب کند.

برای تیم ایران محمد طاها حسن پور، مهدی پوررهنما و مریم عبدالله پور سه طلا کسب کردند؛ رزا ابراهیمی، پریماه تورانی و رومینا چمسورکی سه نشان نقره و امیرحسین علیزاده عرب و نرگس جوادی نیز دو برنز گرفتند.

بر اساس قوانین اتحادیه تکواندو آسیا شرکت کنندگان با حضور در فینال جواز حضور در آیچی- ناگویا را به طور مستقیم کسب می کنند و نفرات سوم درصورت غیبت فینالیست ها در ناگویا، با حضور در لیست انتظار به عنوان نفرات جایگزین به بازی های آسیایی اعزام می شوند. بر همین اساس ۶ سهمیه قطعی توسط نمایندگان ایران کسب شد. سهم بانوان ۴ سهمیه و آقایان نیز ۲ سهمیه قطعی بود. رومینا چمسورکی، مریم عبدالله پور، رزا ابراهیمی و پریماه تورانی در گروه بانوان و مهدی پوررهنما و محمدطاها حسن پور در گروه آقایان سهمیه های قطعی ایران را کسب کردند.

همچنین امیرحسین علیزاده و نرگس جوادی با راهیابی به دیدار رده بندی و کسب دو برنز به لیست انتظار برای حضور در ناگویا-آیچی راه یافتند.

نتایج دیدارهای نمایندگان ایران به شرح ذیل است:

وزن ۵۸- کیلوگرم

محمد طاها حسن پور با حضور ۱۴ پاراتکواندوکار ابتدا با «ساپوترا» نماینده اندونزی رو به رو شد و توانست به برتری در دو راند دست یابد. ابوالفضل ایمانی دیگر نماینده ایران با«آیونگ» از میانمار رفت و پیروز شد و در دور بعدی حسن پور و ایمانی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حسن پور به برتری دو رانده رسید. حسن پور با این پیروزی مقابل «ولی جانوف» از ازبکستان پیکار کرد و ضمن برتری برابر حریف با صعود به فینال موفق شد سهمیه بازی های آسیایی آیچی - ناگویا را کسب کند. نماینده ایران برابر «عثمانوف» از ازبکستان در فینال مصاف کرد و با برتری دو بر یک مدال ارزشمند طلا را بر گردن آویخت.

وزن ۶۳- کیلوگرم

امیرحسین علیزاده عرب با حضور ۱۴ پاراتکواندوکار دور نخست با «غدیربایف» از قزاقستان پیکار کرد و دو بر صفر به برتری دست یافت؛ سپس مقابل «ینگ هو» از چین پیکارکرد و برابر این حریف نیز در دو راند پیروز شد. علیزاده در دیدار برابر «حیدراف» از ازبکستان دو بر یک باخت و به دیدار رده بندی رفت. علیزاده در دیدار رده بندی مقابل «ژی نی» از چین به روی شیاپ چانگ رفت و با برتری ۲ بر صفر ضمن کسب برنز به لیست انتظار برای کسب سهمیه بازیهای پاراآسیایی ناگویا راه یافت.

وزن ۸۰- کیلوگرم

مهدی پوررهنما دور نخست استراحت داشت سپس به دیدار با «سیاه رودین» نماینده اندونزی رفت در دو راند به برتری دست یافت. پوررهنما در دور نیمه نهایی مقابل «اماتوف» از ازبکستان مبارزه کرد و دو بر صفر به برتری رسید و موفق شد ضمن حضور در فینال جواز حضور در بازی های پاراآسیایی آیچی- ناگویا را تصاحب کند. «گاناپین» از مغولستان حریف پوررهنما در دیدار نهایی بود که با انصراف وی، مهدی پوررهنما به نشان طلا دست یافت.

وزن ۴۷- کیلوگرم

نرگس جوادی ابتدا با «رادارات» از هند پیکار کرد و دو بر صفر به برتری رسید و راهی دور نیمه نهایی شد. جوادی با «یان بو» از چین مبارزه کرد و با باخت برابر حریف از حضور در فینال بازماند. او در دیدار رده بندی برابر «تامانگ» از نپال پیکار کرد و با پیروزی مقابل حریف ضمن کسب مدال برنز در لیست انتظار برای کسب سهمیه بازیهای پاراآسیایی ناگویا راه یافت.

وزن ۵۲- کیلوگرم

رزا ابراهیمی در جدولی چهار نفره؛ دور نخست با «ژائو» از چین پیکار کرد و ضمن برتری در دو راند برابر حریف جواز حضور در پاراآسیایی آیچی- ناگویا را کسب کرد. ابراهیمی مقابل «مامارجابوو» از ازبکستان مبارزه کرد و با واگذاری نتیجه در دو راند صاحب گردن آویز نقره شد.

وزن ۵۷- کیلوگرم

مریم عبدالله پور دور نخست با «رسولوا» از ازبکستان مبارزه کرد و با پیروزی دو بر صفر برابر حریف راهی دور فینال شد. وی با حضور در فینال جواز حضور در بازی های پاراآسیایی آیچی- ناگویا را کسب کرد. عبدالله پور با پیروزی مقابل «ملکیزووا» از ازبکستان در دیدار فینال با نتیجه دو بر صفر در راندشماری موفق شد نشان طلا را بر گردن بیاویزد.

وزن ۶۵- کیلوگرم

پریماه تورانی دور نخست مقابل «شو» از چین به روی شیاپ چانگ رفت و با پیروزی برابر حریف ضمن حضور در فینال موفق شد سهمیه بازی های پاراآسیایی را کسب کند. تورانی در دور نهایی مقابل «کاسیمووا» از ازبکستان قرار گرفت و با واگذاری نتیجه بازی؛ به نشان نقره بسنده کرد.

وزن ۶۵+ کیلوگرم

رومینا چمسورکی ابتدا با «اسما حمید» از عراق پیکار کرد با پیروزی در دو راند جواز حضور در فینال مسابقات و همچنین بازی های پاراآسیایی را به دست آورد. او در دور نهایی برابر «بیک بولتووا» از ازبکستان دیدار کرد و با واگذاری نتیجه بازی نشان نقره را بر گردن آویخت.