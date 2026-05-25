انتخاب ۵ طرح برتر همیاران سلامت روان کردستان برای مرحله ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تخصصی ارزیابی تجربیات گروههای همیار سلامت روان اجتماعی استان کردستان با هدف بررسی آثار ارسالی به طرح «کاج» در سنندج تشکیل جلسه داد.
در این نشست که با حضور مسئولان حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی، مدیر بهزیستی سنندج و نمایندگان گروههای همیار برگزار شد، مستندات و فعالیتهای ارائهشده از سوی گروههای فعال در حوزه سلامت روان اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مجموع ۲۰ اثر به دبیرخانه این بخش ارسال شده بود که اعضای کمیته پس از بررسی شاخصهای تخصصی و میزان اثرگذاری اجتماعی، پنج تجربه را به عنوان آثار منتخب استان معرفی کردند.
قرار است آثار برگزیده برای شرکت در مرحله نهایی و داوری کشوری به ستاد مرکزی ارسال شود.
طرح «کاج» با رویکرد تقویت مشارکتهای مردمی و توسعه فعالیتهای اجتماعی در حوزه سلامت روان اجرا میشود و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت گروههای داوطلب، زمینه ارتقای امید اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم کند.
نظر شما