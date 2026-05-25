پزشکیان انتخاب مجدد قالیباف به ریاست مجلس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مجلس گفت: امید است با حضور موثر جنابعالی در راس قوه قانونگذاری کشور در این شرایط حساس و با تداوم همدلی‌ها و هم‌افزایی‌ها و در پرتو تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، شاهد تلاش و اقدامات مشترک در جهت نیل به اهداف نظام و خدمت بیشتر به مردم شریف ایران باشیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر قالیباف

انتخاب مجدد جناب‌عالی به ریاست مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان محترم خانه ملت را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. این اعتماد حاصل سال‌ها مدیریت جهادی و حضور مستمر و مؤثر شما در عرصه‌های حساس خدمت به نظام و ملت ایران اسلامی است.

بی‌تردید، نقش‌آفرینی ارزشمند جناب‌عالی در دوران دفاع مقدس و پس از آن حضور همزمان در عرصه میدان و دیپلماسی در جنگ‌های تحمیلی اخیر در صیانت از عزت، امنیت و منافع ملی، در کارنامه مدیریتی جنابعالی باقی خواهد ماند.

امید است با حضور موثر جنابعالی در راس قوه قانونگذاری کشور در این شرایط حساس و با تداوم همدلی‌ها و هم‌افزایی‌ها و در پرتو تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، شاهد تلاش و اقدامات مشترک در جهت نیل به اهداف نظام و خدمت بیشتر به مردم شریف ایران باشیم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون آن برادر ارجمند و همه نمایندگان محترم مجلس را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران