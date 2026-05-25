«خانه کاراته» با حضور وزیر ورزش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه خانه کاراته عصر امروز دوشنبه با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، محمدرضا عابدی محزون، مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش وجوانان، کاوه احمدی، مدیر کل تشریفات ریاست جمهوری، محمدعلی ثابت قدم، مدیر عامل توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، دهقان، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و حوانان، سیدعباس موسوی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون، مسئولان فدراسیون، جمعی از مسئولان ورزش، اعضای تیم های ملی کاراته، جمعی از پیشکسوتان، داوران و مربیان امروز در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.