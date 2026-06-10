به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش دانشگاهی، در دومین روز از مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویی، نمایندگان کاراته و کشتی آزاد کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.



نتایج کومیته انفرادی به شرح زیر است:



بیتا ذوقیان درخش نماینده وزن ۶۱- کیلوگرم: در دور نخست حریف آمریکایی خود را ۵ بر ۰ شکست داد. او در دور بعدی با نتیجه ۵ بر ۳ به حریف فرانسوی باخت و در مبارزه بعدی حریف عربستانی را ۴ بر ۰ شکست داد. وی نماینده ترکیه را ۵ بر ۱ شکست داد و به رده بندی رسید. وی در این دیدار با نماینده کشور میزبان مبارزه کرد که موفق به شکست او نشد و به برنز رضایت داد.



وهاب شاهمیر نماینده وزن ۸۴-کیلوگرم: در دور نخست مسابقات برابر نماینده اسپانیا با وجود برتری تا ثانیه های پایانی، با نا داوری اعلام خطا شد و در نهایت نماینده اسپانیا برنده اعلام شد. او در مبارزه خود با نماینده هنگ کنگ با نتیجه ۱۰ بر ۱ پیروز شد. سپس ۸ بر ۳ حریف آمریکایی را شکست داد و سپس ۷ بر ۱ برابر حریف اسپانیایی به پیروزی رسید و راهی فینال شد.



ستاره زارعی نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم: در دور نخست حریف برزیلی را ۸ بر ۱ شکست داد و در رده بندی با اسپانیا مبارزه کرد. در مبارزه دوم ۹ بر ۰ حریف اسپانیا را شکست داد و در فینال به مصاف نماینده اسلواکی می رود.



امیرعباس بیگ محمدلو نماینده وزن ۷۵- کیلوگرم: او ۷ بر ۰ حریف تایلندی خود را شکست داد. دور دوم ۳-۰ شیلی را شکست داد و در دور سوم برابر برزیل ۵ بر ۲ پیروز شد. او در دور پنجم حریف اسلواکی را ۱ بر ۰ شکست داد و باید در فینال به مصاف نماینده اسپانیا برود.



فاطمه یوسفی دهنوی نماینده وزن ۵۵- کیلوگرم: در دور نخست نماینده مقدونیه را ۴ بر ۲ شکست داد و سپس آمریکا را ۳ بر ۰ شکست داد و برزیل را ۷ بر ۳ شکست داد. در دور بعدی نماینده آلمان به مبارزه نیامد و سپس نماینده ترکیه را ۱ بر ۰ شکست داد. در فینال به مصاف نماینده ایتالیا خواهد رفت.



آتنا محبوب‌ بشاری نماینده ۶۸+ کیلوگرم در روز نخست مسابقات راهی فینال شده بود. مسابقات کومیته تیمی از امشب آغاز می شود.