نشست ایران و عمان در مورد تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در تشریح اهداف سفرش به مسقط نوشت: جریان سفر به عمان در رأس یک هیئت دیپلماتیک و حقوقی به عمان، با بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی، وزیر خارجه عمان دیدار و پیام شفاهی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان را به وی ارائه کردم.

این پیام در چارچوب رایزنی‌های مستمر و همکاری های مثبت میان دو کشور همسایه در زمینه‌های مختلف ارائه شد و به گفتگوهای جاری ایران و آمریکا که از طریق میانجی‌گری پاکستان در حال انجام است و نیز تلاش‌های صورت‌گرفته برای موفقیت این مذاکرات می پردازد.

پس از این دیدار، نشست مبسوطی میان هیئت‌های عمانی و ایرانی برای بررسی مجموعه‌ای از اصول حاکم بر عبور شناورها در تنگه هرمز با رعایت امنیت و حاکمیت ملی دولت‌های ساحلی این‌ تنگه و در پرتو قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل برگزار شد.

در این نشست، شیخ خلیفه بن علی الحارثی، معاون وزارت امور خارجه عمان در امور سیاسی، و شماری از مقامات دو طرف حضور داشتند.