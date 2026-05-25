حضور پررنگ نمایندگان ملت در روزهای آتش و آگاهی در کنار مردم

به گزارش خبرگزاری مهر دفتر علی حدادی نماینده غرب استان البرز در این خصوص اعلام کرد: از زمان شروع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به فعالیت خود ادامه دادیم و در کنار مردم حوزه انتخابیه ماندیم.

دفتر علی حدادی به بعضی از برنامه های حضور وی در آیین های مردمی در غرب استان البرز اشاره کرد و افزود: در ایام ۴۰ روزه جنگ رمضان و پس از آن با حضور در ۱۸ مورد از تجمعات سوگ شهادت ولی امر مسلمین و اعلام بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی، در ۱۱ مورد سخنرانی انجام شد.

دفتر وی اعلام کرد: همچنین در این ایام دیدارهایی با مسئولان استانی، شهرستانی، شهری و روستایی انجام شد که از جمله آن ها می توان دیدار با نماینده ولی فقیه در استان البرز، استاندار البرز، ائمه جمعه شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و فرماندهان نظامی و انتظامی این شهرستان ها اشاره کرد.

دفتر حدادی با اشاره به دیدار با فرمانداران این شهرستان ها، تصریح کرد: حضور در مراسم تشییع پیکر شهدا و آیین گرامیداشت این عزیزان از دیگر این برنامه ها در ایام جنگ رمضان به شمار می رود.

دفتر حدادی افزود: بازدید از فعالیت واحدهای صنفی و فروشگاه های سطح شهرستان های غرب استان البرز همچون داروخانه ها، واحدهای قضایی، مرغ فروشی ها، میوه فروشی ها ، میدان میوه و تره بار و پمپ بنزین ها و همچنین بازدید و دیدار با کودکان بی سرپرس و مرکز نگهداری کودکان در شهر کوهسار از دیگر این فعالیت ها به شمار می رود.

دفتر وی بازدید از واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان در شهرستان ساوجبلاغ، بازدید و نظارت میدانی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید علیرضا واحد شهر تنکمان نظرآباد، بازدید و نظارت میدانی از بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهر هشتگرد و بازدید و نظارت میدانی از پروژه در حال احداث پست فوق توزیع برق شهرستان چهارباغ از دیگر فعالیت ها در ایام جنگ رمضان عنوان کرد.

دفتر نماینده مردم شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی همچنین دیدار با خانواده معظم شهدای مدافع حرم و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و حضور در مواکب پذیرایی را از دیگر عناوین فعالیت خود در دوران جنگ رمضان دانست.