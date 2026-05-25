انهدام شبکه سرقت فرآورده نفتی از خط لوله اصلی انتقال سوخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی قهرمانی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سرقت سوخت از خط لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در بخش فین، رئیس حوزه قضایی با حضور میدانی در محل وقوع جرم، دستور پیگیری فوری و شناسایی عوامل دخیل در این اقدام مجرمانه را صادر کرد.

وی افزود: با توجه به صدور دستور قضایی، مأموران با بهره‌گیری از اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی گسترده موفق به شناسایی محل حفاری غیرمجاز در عمق زمین شدند که به‌صورت ماهرانه‌ای به خط لوله اصلی شرکت نفت متصل شده بود.

قهرمانی یادآور شد: با اتخاذ تمهیدات لازم، این محل به‌صورت شبانه تحت مراقبت و رصد دقیق قرار گرفت تا عناصر اصلی این شبکه مورد شناسایی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در ادامه، با هماهنگی مقام قضایی و تشکیل تیم‌های عملیاتی، مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شده و ۳ نفر از سارقان فرآورده‌های نفتی را در حین برداشت غیرقانونی سوخت دستگیر کردند.

قهرمانی تصریح کرد: در بازرسی از محل وقوع جرم، یک لوله متصل به خط اصلی انتقال سوخت که از طریق حفاری در عمق زمین ایجاد شده بود، کشف و دستور مسدود سازی آن صادر شد.

وی تأکید کرد: پیگیری‌های قضایی و انتظامی جهت شناسایی سایر متهمان و تعیین میزان دقیق سوخت سرقت‌شده در دستور کار جدی قرار دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات فنی و رصدهای میدانی صورت گرفته، سرقت از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به شدت کاهش یافته است و موارد احتمالی به سرعت کشف می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ادامه روند مبارزه بی امان با پدیده شوم سرقت فرآورده‌های نفتی و قاچاق آن، اظهار کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از منابع ملی با هیچکس تعارف ندارد و با تمام توان و بدون اغماض با متخلفین و مجرمین برخورد خواهد کرد.