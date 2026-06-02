به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدجواد آزاد با اشاره به عملیات دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه طارمسفلی گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز به قصد کشف اشیای تاریخی در یکی از روستاهای منطقه طارم بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی افزود: پس از تأیید صحت گزارش و انجام رصدهای اطلاعاتی، تیمی متشکل از پرسنل یگان حفاظت میراثفرهنگی با همکاری عوامل انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.
آزاد ادامه داد: پس از شناسایی دقیق محل و طی یک عملیات تعقیب و مراقبت، سه نفر از حفاران غیرمجاز حین ارتکاب جرم دستگیر شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قزوین تصریح کرد: در این عملیات، تمامی اقلام، تجهیزات و ادوات حفاری متهمان ضبط و توقیف شد و افراد دستگیر شده نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی در پایان با تأکید بر هوشیاری دائم نیروهای یگان حفاظت در صیانت از آثار تاریخی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام به حفاری غیرمجاز برای دستیابی به آثار تاریخی جرم محسوب شده و طبق قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد و از هماستانی های عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در اطراف محوطههای تاریخی مراتب را جهت پیگیری و اقدام لازم به شماره شبانه روزی ۳۳۲۳۶۹۶۶ مرکز فرماندهی یگان حفاظت میراثفرهنگی استان اعلام نمایند.
