به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، مورد هدف قرار گرفتن پل کرج در جنگ تحمیلی سوم را یکی از نمادهای ماندگار و اصلی جنگ تحمیلی سوم توصیف و تصریح کرد: اتفاقی که در انبارهای نفت تهران و کرج رخ داد، اینکه تمام تلاش دشمن این بود مسیر سوخت رسانی و بنزین به شمال کشور که عمدتا جمعیت مسافربری ما آنجا رفته را قطع کند، مدیریت این شرایط توسط مهندسین فداکار این کشور و تغییر خطوط انتقال یک روایت ماندگاری از جنگ در انرژی است. همه به یاد داریم روزهایی که گفتند نیروگاه‌ها را می‌زند.

محمد گلزاری ادامه داد: اینکه چطور آن روزها بالغ بر ۲ هزارنفر از مهندسین ما صبح از خانه خارج میشدند درحالی که خانواده‌هایشان هر روز این خبر را می‌خواندند که قرار است نیروگاه مورد اصابت قرار گیرد اما برای پایداری شبکه برق فعالیت کردند؛ مهم است. چندین پست برق ما مورد اصابت واقع شد اما به سرعت به وضعیت برگشت. روایت جنگ از منظر اتفاقی که رخ داد، روایت مهمی است. روایت سلامت نیز روایت مهمی است. مگر کم زدند مراکز درمانی و دارویی ما را؟. وقتی دشمن آن هواپیمای ما را می‌زند که بار داروهای بیماری خاص را به سختی حمل می‌کند؛ این روایت مهمی است.

وی درباره اهمیت روایت »پساجنگ» اظهار کرد: روایت پساجنگ نیز همانی است که از رهبری تا رییس جمهور و همه عزیزان بیان کردند. اول روایت وحدت است. این صفوف بهم پیوسته ملت به هیچ وجه نباید دچار هیچ خدشه‌ای شود. دوم جهاد اکبری است که باید درباره آن حرف زد. ما از جنگ درحال بیرون آمدن هستیم و قرار نیست واقعیت ها را به مردم نگفت. هر جنگ و پایمردی هزینه و خسارت هایی داشته است. کشور درگیر جهاد اکبر صرفه جویی است. واقعا باید رفت به سمتی که تا میتوانیم در حوزه های مختلف این صرفه جوی را نهادینه کنیم.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: رد شدن از این مشکلات که دشمن به آن طمع بسته و همچنان طمع دارد؛ راهی جز همدلی و فهم سختی ها و کاستی ها ندارد. با کمک همه این دوره دفاع را با افتخار پشت سر میگذاریم و همچنان کشور این آمادگی را دارد که اگر هر خطا و تعرضی رخ بدهد با قاطعیت پاسخ آن را دهد. در دوره سازندگی با همه قدرت و قوا به سمت آبادانی کشور می‌رویم. در بحث های حکمرانی موضوعاتی وجود دارد، برخی جامعه شناسان از عنوان اینکه «این دولت، دولت فروتن است»، استفاده می‌کنند. دولت فروتن به این معنی است که ما قطعا نمی‌خواهیم مسائل را به تنهایی حل کنیم و معتقدیم حل مسائل اساسی کشور نیازمند همدلی و استفاده از طرفیت های متنوع همه بخشهای حاکمیت و گروه های مردمی است.

گلزاری با بیان اینکه دولت از ورود به دوگانه سازی‌های فرساینده پرهیز دارد، گفت: با هم افزایی سیاسی و اجتماعی این مسیر بحران را پشت سر میگذاریم. رئیس جمهور پزشکیان شخصیتی صادق است که همه مردم بر این صداقت باور دارند. ایشان شخصیتی شجاع است که هم درجنگ و هم در بیان حرف ها این را دیدیم. در جلسات خصوصی و عمومی حرف‌های خود را با صراحت و شجاعت می‌زنند. ایشان اصلا به دنبال قهرمان سازی از خود نیست و افرادی که به دنبال قهرمان سازی از خود نیستند می‌توانند با کمک همه بخش‌های حاکمیت و گروه‌های سیاسی مسائل اساسی کشور را حل کنند. مسائل اساس ما نیز با همدلی حل خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه امروز تقریبا همه مردم اخبار دیپلماسی را پیگیری میکنند، یادآور شد: بیانیه برادران ما در سپاه پاسداران هم موید این بود که دیپلماسی و حوزه نظامی دو بال اقتدار این کشور اند و هر دو برای کشور غرورآفرین بودند. ما قطعا در این جنگ پیروز شدیم و پیروز جنگ را اهداف جنگ مشخص میکند. مشخص است این اهداف برای دشمن محقق نشده و همه مردم باور بر این پیروزی دارند. تاریخ این مرز و بوم شاهد از دست رفتن های سرزمینی بوده است. در جنگ دیگر، جمهوری اسلامی ثابت کرد با تمام توان از کیان و سرزمین ایران مراقبت می‌کند.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت اظهار کرد: این افتخار مضاعفی است که در سالروز آزادسازی خرمشهر افتاد. در جنگ دیگر با بزرگ ترین دشمنان به رغم همه از دست رفتن ها بار دیگر پایمردی سرزمینی ما و ماندگاری آن حفظ شد. امروز زمان آن است که این مقاومت تبدیل به دستاورد شود و این پیروزی باید این دستاورد را داشته باشد. به تعبیر رهبر شهید، ایران پر قدرت ایستاده و آنچه در میدان دیپلماسی در حال رخداد است با هماهنگی کامل و با همگرایی کامل با همه بخشهای کشور است. آنچه در جریان است موجب خوشحالی و سرافرازی ملت خواهد شد.

گلزاری با با بیان اینکه دو گروه در کشور بازی شماتت راه خواهند انداخت، گفت: عده ای احتمالا بگویند چرا انقدر دیر؟، شما که می‌خواستید مذاکره و تعامل کنید چرا انقدر دیر؟. من باید بگویم که اتفاقا وقتش الان بود.