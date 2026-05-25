  1. استانها
  2. بوشهر
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

فرماندار دیلم: توسعه خدمات اورژانس در شهرستان ضروری است

فرماندار دیلم: توسعه خدمات اورژانس در شهرستان ضروری است

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی، تقویت ناوگان امدادی، افزایش زیرساخت‌ها و راه‌اندازی پایگاه اورژانس جدید ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در نشست با رئیس اورژانس استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان، اظهار کرد: نیروهای اورژانس به‌ویژه در شرایط بحرانی و حوادث اخیر با حضور مؤثر، آمادگی مناسب و خدمات‌رسانی مطلوب موجب دلگرمی و ارتقای امنیت سلامت مردم شدند.

فرماندار شهرستان دیلم با اشاره به رشد جمعیت و توسعه شهرستان افزود: توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی متناسب با نیاز منطقه ضروری است و با توجه به حادثه‌خیز بودن محور شمالی استان و وقوع تصادفات متعدد، راه‌اندازی پایگاه اورژانس در محدوده عامری باید در اولویت قرار گیرد.

کاظمی همچنین نقش اورژانس در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث و تصادفات را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: افزایش سطح خدمات تخصصی فوریت‌های پزشکی باعث افزایش انتظارات مردم و حجم مأموریت‌ها شده و این موضوع نیازمند نوسازی ناوگان، اضافه شدن آمبولانس‌های جدید، تقویت نیروی انسانی، تجهیزات و زیرساخت‌ها است.

فرماندار شهرستان دیلم افزود: جلب مشارکت خیرین و حمایت مردمی در توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی مورد تأکید بوده و دارای اهمیت ویژه است.

رشد قابل توجه اورژانس شهرستان در حوزه‌های مختلف

رئیس اورژانس استان بوشهر نیز ضمن تشریح وضعیت کلی اورژانس استان و شهرستان دیلم، به رشد قابل توجه اورژانس شهرستان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات در زمینه نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، تجهیزات و ناوگان در سال‌های اخیر روند مطلوبی داشته است.

علیرضا حاجیونی اظهار کرد: راه‌اندازی پایگاه‌های مصوب، افزایش پوشش خدمات در جاده‌ها و مناطق شهری و تقویت آمادگی عملیاتی ضروری است.

کد مطلب 6841088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها