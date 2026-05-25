به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران بعدازظهر دوشنبه، به همراه جمعی از خادمان این آستان، با حضور در منزل خانواده شهیده احمدیانمقدم، از شهدای کادر درمان جنگ رمضان، با تنها بازمانده این خانواده دیدار و گفتوگو کرد.
شهیده احمدیانمقدم به همراه همسر و فرزند خردسالش در جریان حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به قم به شهادت رسیدند.
تولیت مسجد مقدس جمکران در این دیدار با اشاره به آموزههای دینی درباره مقام شهدا، خطاب به فرزند این خانواده اظهار کرد: اینکه خداوند در میان آن حادثه تلخ، شما را حفظ کرده است، مسئلهای عادی نیست و باید با نگاه مسئولانه به آن نگریست.
وی گفت: انسان در چنین موقعیتی باید به این پرسش بیندیشد که چرا خداوند او را برای ادامه مسیر نگاه داشته و چه رسالتی بر عهدهاش قرار داده است.
وی با اشاره به حادثه سوءقصد به رهبر معظم انقلاب در مسجد ابوذر در سال ۱۳۶۰ افزود: پس از آن واقعه، ایشان فرمودند که فهمیدند خداوند مأموریت مهمتری برایشان مقدر کرده است.
وی ادامه داد: به باور من، حفظ شدن شما نیز میتواند نشانه آن باشد که خداوند اراده کرده در آینده، در زمان و موقعیتی خاص، از ظرفیت و توانایی شما در مسیر اسلام و انقلاب بهره گرفته شود.
حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد با بیان اینکه پیشینه مذهبی و روحیه حسینی این خانواده سرمایهای ارزشمند برای آینده است، تصریح کرد: باید خود را برای آیندهای اثرگذار آماده کنید، آیندهای که بتوانید منشأ افتخار برای کشور، مردم و آرمانهای شهدا باشید.
وی همچنین با مرور حوادث و فرازهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی، از قیام ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ تا دوران دفاع مقدس و ترورهای سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: دشمنان ملت ایران همواره تلاش کردهاند نیروهای مؤثر، فرماندهان و خدمتگزاران این کشور را هدف قرار دهند.
وی اضافه کرد: اینکه امروز خانوادهای فعال در عرصه سلامت و خدمترسانی آماج این جنایت قرار گرفته، نشاندهنده استمرار دشمنی با ملت ایران است.
تولیت مسجد مقدس جمکران ادامه داد: در عین حال، باقی ماندن شما در میان این حادثه تلخ، مایه افتخار و یادآور استمرار راه شهداست و میتواند الگویی الهامبخش برای نسل جوان باشد.
وی در پایان این دیدار با دعوت از تنها بازمانده خانواده شهیده احمدیانمقدم برای حضور در مسجد مقدس جمکران اعلام کرد: پیش از این نیز نشان خادمی افتخاری به فرزندان برخی شهدا اهدا شده است و بهزودی در مراسمی رسمی، نشان خدمت افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران به شما اعطا خواهد شد تا به صورت رسمی در جمع خادمان حضرت ولیعصر (عج) قرار گیرید.
