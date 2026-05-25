به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه آیین اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر که در میدان شهید بجنورد با حضور جمعی از مسئولان، فعالان رسانهای و خبرنگاران استان در میدان شهید بجنورد برگزار شد و برگزیدگان بخشهای مختلف معرفی تجلیل شدند.
در این مراسم، مریم داورنیا، عکاس خبری خبرگزاری مهر خراسان شمالی، با ارائه اثر خود در بخش عکس موفق به کسب رتبه دوم جشنواره رسانهای ابوذر شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
جشنواره رسانهای ابوذر هر ساله با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانهای، شناسایی و معرفی آثار برتر و تقویت نقش رسانهها در تبیین مسائل و ظرفیتهای جامعه برگزار میشود.
