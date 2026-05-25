تحلیلگر مسائل سیاسی: امروز ایران دست برتر میدان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سجادی شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم رشت با اشاره به جایگاه منطقه به عنوان «حیاط خلوت آمریکا» اظهار کرد: هر نوع حرکت و حکومت مبتنی بر استقلال و زیستی که برخوردار از عزت باشد، در این منطقه بدآموزی محسوب می‌شود؛ همچون عدم بیعت حسین بن علی (ع) که می‌تواند الگویی برای دیگر ملت‌ها و حکومت‌های منطقه برای خروج از زیر سلطه استکبار باشد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۵۷ آمریکا با ابزارهایی نظیر تحریم‌های اقتصادی، تهدیدهای امنیتی و جنگ تلاش کرده ملت ایران را به زانو درآورد، افزود: من یک هفته پیش از سفر به ایران، در مناظره‌ای با یکی از عوامل سلطنت‌طلب گفتم که ۴۷ سال است با تحریم‌های اقتصادی ملت ایران را زیر فشار معیشتی قرار داده‌اید اما تسمه از عهده این ملت کشیده شده است.

سجادی با اشاره به تجربیات تاریخی فروپاشی شوروی و کودتای شیلی علیه آلنده تصریح کرد: ایرانیان نجیبانه توانستند ابرقدرت غرب را به زانو درآورند. من به دلیل شغلم با فضای خارج از کشور آشنا هستم. در سفرهای اخیر، به ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، هرجا مسافران می‌فهمیدند ایرانی هستم، مرا در آغوش می‌گرفتند و تشویق می‌کردند.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به تبلیغات ۴۷ ساله آمریکا علیه ایران گفت: پس از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت بی‌دریغ آمریکا، وقتی جهان دید تنها ایران بود که در مقابل توحش ایستادگی کرد، ایران به طور طبیعی قهرمان جهان شد. این ثمره جهاد، مبارزه و پایمردی شماست که توانستید تمام پروژه‌های اتاق‌های فکر آمریکایی و اسرائیلی را بشکنید.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در ماجرای جنگ اخیر تصور می‌کردند ایران ظرف یک هفته شکست می‌خورد، افزود: در آمریکا، پول نه تنها همه چیز است، بلکه تنها چیز است. کشوری که همه مبانی زیست سیاسی آن بر پایه پول بنا شده، اکنون با بحران، آشوب و دغدغه‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. انتخابات در آمریکا به جنگی برای جلب افکار عمومی تبدیل شده و این محصول ایستادگی شما عزیزان است.

سجادی با تأکید بر اینکه ایران در حال حاضر دست برتر را دارد، خاطرنشان کرد: با سه‌گانه «میدان، ملت و دیپلماسی» می‌توانیم بقیه راه را به نفع احسن طی کنیم. من مطمئنم بر اساس واقع‌بینی خوش‌بینانه، ایالات متحده آمریکا دچار زوال شده است؛ زوالی که آرزو اندیشی نیست، بلکه واقعیتی است که آمریکا از دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی که دوران آمریکای خوشبخت بود، اکنون در نظام جهانی با مشکل مواجه شده؛ چه در ناتو و چه در اتحادیه اروپا.

این فعال رسانه‌ای در پایان گفت: به همین اعتبار است که ترامپ دغدغه پایان دادن به جنگ را دارد و خوشبختانه ایران تاکنون پایمردی کرده و انشاءالله به زودی همه ما ایرانیان شاهد انتقام خون شهید سلیمانی و خونخواهی رهبر و مردم بی گناهمان خواهیم بود.