اسرائیل از ترس پهپادهای حزب الله، نیروهایش در جنوب لبنان را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که ارتش این رژیم برای جلوگیری از تلفات ناشی از پهپادها و کاهش خطرات غیرضروری، نیروهای خود را در جنوب لبنان کاهش داده است.
رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که حزبالله بهراحتی میتواند یک پهپاد انفجاری را از منطقه صور به پرواز درآورده و آن را از پنجره دفتر شهردار حیفا وارد کند.
شبکه ۱۳ اسرائیل نیز اعلام کرد که حزبالله حملات خود به شهرکهای شمال اسرائیل را شدت داده و ارتش این رژیم هنوز هیچ راهحل مؤثری برای مقابله با تهدید پهپادها در اختیار ندارد.
در همین حال، رسانههای اسرائیلی وضعیت زندگی روزمره ساکنان در شمال فلسطین اشغالی را «غیرقابل تحمل» دانسته و گزارش دادند که دهها عملیات ارسال پهپاد و ریزپرنده های انفجاری، زندگی عادی این منطقه را بهطور کامل مختل کرده است.
همچنین یک مقام اسرائیلی حاضر در نشستهای مشورتی درباره اوضاع لبنان گفته است: اکنون با یک وضعیت مرگبار و کاملاً غیرقابل پیشبینی روبهرو هستیم.
رسانههای اسرائیلی همچنین از تشدید آشکار حملات پهپادی حزبالله خبر دادند و اعلام کردند که به ساکنان مناطق شمالی اطلاع داده شده که هیچ بهبودی در وضعیت امنیتی ایجاد نشده است.
نظر شما