۵ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۵

در ۲۴ ساعت گذشته

۲۲ عملیات تلافی جویانه حزب‌الله علیه مواضع و تجهیزات رژیم صهیونیستی

حزب الله در ادامه حملات تلافی جویانه اش، بار دیگر مواضع و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را آماج حملات پهپادی خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه جنگ مقاومت، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در یک روز گذشته در ۲۲ عملیات جداگانه، مواضع، ادوات و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که در ادامه مجموعه عملیاتش علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی، چندین پایگاه، تجمع نظامیان و تجهیزات ارتش اسرائیل را با پهپادهای انتحاری و «ریزپرندهای ابابیل» هدف قرار داده است.

حزب‌الله در بیانیه‌های جداگانه اعلام کرد که آتشبار توپخانه ارتش رژیم اسرائیل در شهرک العدیسه با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفته شد.

مقاومت اسلامی همچنین از حمله به پایگاه «مسغاف عام»، «آویویم» و «رامیم ـ هونین» نیز هر کدام با دو پهپاد انتحاری خبر داد.

بر اساس این بیانیه‌ها، همچنین تجمع خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در بازداشتگاه الخیام در جنوب لبنان نیز با دو پهپاد مورد حمله قرار گرفت.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که تجمع نظامیان ارتش اسرائیل در پادگان «شومیرا» مقر فرماندهی تیپ ۳۰۰ را با «ریزپرنده های ابابیل» و ساختمان فرماندهی این تیپ را نیز با پهپاد انتحاری مورد اصابت قرار داده است.

در ادامه این مجموعه عملیات‌ حزب الله، مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن گروهی از نظامیان اسرائیلی در اتاقی داخل پایگاه شومیرا و همچنین نیروهای واحد «جمع‌آوری اطلاعات رزمی» ارتش اسرائیل در همین پایگاه خبر داد.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که چادر محل استقرار نظامیان اسرائیلی در نزدیکی سایت «حدب البستان» را با پهپادهای ابابیل هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان در پایان تأکید کرد که یک خودروی نظامی ارتش اسرائیل در مسیر پایگاه «جلّ العلام» و یک خودروی هامر ارتش اسرائیل در پایگاه «رأس الناقوره» نیز با پهپادهای انتحاری ابابیل هدف قرار گرفتند که هر دو این خودروهای نظامی دچار آتش‌سوزی شدند.

