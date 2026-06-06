به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی عصر شنبه در بازدید از روند اجرای پروژههای زیرساختی اربعین در مرز بینالمللی خسروی اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و رفاهی در این مرز با سرعت در حال انجام است.
وی افزود: در قالب برنامههای پیشبینی شده، ۶ هزار مترمربع سایبان جدید در مرز خسروی احداث میشود که با بهرهبرداری از آن، مجموع فضاهای مسقف این پایانه به بیش از ۲۶ هزار مترمربع خواهد رسید.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به تجربه میزبانی از زائران در سالهای گذشته گفت: توسعه زیرساختها و ارتقای امکانات مرز خسروی با هدف افزایش رفاه زائران و تسهیل تردد در دستور کار قرار گرفته است.
شفیعی تصریح کرد: هماکنون پروژههای مختلفی به صورت همزمان در بخشهای گوناگون پایانه مرزی در حال اجراست و تمامی دستگاههای مسئول برای آمادهسازی هرچه بهتر این گذرگاه بینالمللی همکاری دارند.
وی ادامه داد: ایجاد فضاهای مناسب برای استراحت زائران، بهبود خدمات رفاهی و افزایش ظرفیت پذیرش مسافران از مهمترین اهداف اجرای این طرحها به شمار میرود.
فرماندار قصرشیرین خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای تردد زائران در ایام اربعین، تکمیل و بهرهبرداری بهموقع از پروژههای زیرساختی میتواند نقش مهمی در مدیریت بهتر جمعیت و ارائه خدمات مطلوب به زائران داشته باشد.
شفیعی در پایان تأکید کرد: روند اجرای طرحهای عمرانی در مرز خسروی با جدیت دنبال میشود تا این گذرگاه برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی در سال جاری آماده شود.
کرمانشاه - همزمان با آمادهسازی مرز خسروی برای اربعین ۱۴۰۵، با اجرای طرحهای عمرانی جدید، ظرفیت فضاهای مسقف این گذرگاه به بیش از ۲۶ هزار مترمربع افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی عصر شنبه در بازدید از روند اجرای پروژههای زیرساختی اربعین در مرز بینالمللی خسروی اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و رفاهی در این مرز با سرعت در حال انجام است.
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