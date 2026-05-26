جهاد سلامت در مرکزی؛ مرگ مادران باردار به صفر رسید

جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، همکاران حوزه سلامت مرکزی با حضور جهادی و برنامهریزی در کمیتههای بحران، اجازه اختلال در خدمترسانی را ندادند و خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی دانشگاه با حداقل آسیب ادامه یافت.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اراک با ۱۴ بیمارستان دولتی، ۳ بیمارستان خصوصی، ۳ بیمارستان تأمین اجتماعی، ۵ بیمارستان آموزشی و ۳ دیکلینیک، با بیش از ۲ هزار و ۵۱۷ تخت فعال، خدمات درمانی را به مردم ارائه میدهد.
نظری تصریح کرد: بیش از پنج هزار دانشجو در مقاطع مختلف علوم پزشکی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و طی سال گذشته نیز دانشجویان متعددی در رشتههای پزشکی، دستیاری و مقاطع کارشناسی تا دکتری تخصصی آموزش دیدهاند.
وی ادامه داد: بهرهبرداری کامل از بیمارستان ۵۲۰ تختخوابی حضرت ولیعصر(عج) و توسعه فازهای جدید بیمارستان آیتالله خوانساری از مهمترین اقدامات حوزه درمان به شمار میرود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: تجهیز شتابدهنده درمان سرطان به فناوری IMRT، راهاندازی MRI بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و نصب دستگاههای پیشرفته سیتیاسکن، OCT، اکومری و سنگشکن بروناندامی از دیگر اقدامات مهم در ارتقای زیرساختهای درمانی است.
وی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از یک هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال کمک خیران سلامت جذب شده و حدود ۲ هزار میلیارد ریال نیز از سوی دانشگاه برای ارتقای تجهیزات درمانی سرمایهگذاری شده است.
نظری بیان کرد: برای نخستین بار پس از سال ۱۳۸۰، استان مرکزی در سال ۱۴۰۴ بدون ثبت مرگ مادر باردار بوده و میزان مرگومیر نوزادان نیز حدود ۸ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: راهاندازی مرکز سطح دو درمان ناباروری و ارائه خدمات تخمک و جنین اهدایی در بخش دولتی از مهمترین اقدامات دانشگاه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: همچنین توسعه بخشهای VIP بیمارستانی، افزایش تعداد پزشکان متخصص و فوقتخصص و ارتقای پوشش خدمات تخصصی در مناطق محروم از دیگر اقدامات شاخص این حوزه است.
وی تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته دهها پروژه درمانی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی در استان اجرا یا آغاز شده و دو پروژه ملی ماده ۲۳ در حوزه خوابگاه دانشجویی و مرکز مهارتهای بالینی نیز برای دانشگاه اخذ شده است.
نظری از راهاندازی سامانه ارتباط مستقیم و رضایتسنجی مردمی با رئیس دانشگاه خبر داد و گفت: این سامانه در شناسایی سریع مشکلات، تقویت نظارت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی نقش مؤثری داشته است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اراک با تمام توان در مسیر ارتقای سلامت مردم، توسعه خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی عمومی حرکت کرده و خدمت به مردم را بزرگترین افتخار خود میداند.
