ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزشی استان اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیهای کلان، هدفگذاری شده است که ۵۰ درصد از دانشآموزان استان در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش مشغول به تحصیل شوند تا مسیر ورود آنها به بازار کار هموارتر شود.
وی با اشاره به لزوم استفاده از پتانسیلهای جانبی برای ارتقای کیفی آموزشها افزود: قصد داریم از ظرفیتهای گسترده سازمان فنی و حرفهای در قالب طرح «همنوا» و سازوکارهای برونسپاری نهایت بهرهبرداری را داشته باشیم. این همکاریها به دانشآموزان اجازه میدهد تا در محیطهای واقعی کار، مهارتهای تخصصی را فرا بگیرند.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام از نهایی شدن «اطلس مهارتی» استان در آیندهای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: یکی از اقدامات کلیدی ما، اجرای طرح آمایش رشتههای مهارتی در سطح استان است. این اقدام با هدف شناسایی دقیق نیازهای بازار کار ایلام انجام میشود تا رشتههای تحصیلی دقیقاً متناسب با تقاضای واقعی صنایع و مشاغل بومی طراحی و تدوین شوند.
زینیوند همسوسازی آموزش با نیازهای جامعه را ضرورت امروز نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: هدف نهایی ما این است که هیچ دانشآموزی پس از فارغالتحصیلی دغدغه بیکاری نداشته باشد. با کسب مهارتهای کاربردی، دانشآموزان میتوانند بلافاصله پس از پایان تحصیلات وارد چرخه تولید و اشتغال شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات گامی راهبردی برای ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای و کاهش نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان جوان استان است و امیدواریم با همافزایی دستگاههای متولی، شاهد تحولی مثبت و پایدار در وضعیت اشتغال و اقتصاد استان باشیم.
