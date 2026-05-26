۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۷

تبعیت از رهبری و وحدت کلمه رمز نمایش قدرت حقیقی ملت ایران است

شاهرود- رئیس مرکز مطالعات نیروی هوایی ارتش با اشاره به خُلف وعده‌های استکبار، تبعیت از رهبری را رمز نمایش قدرت حقیقی ایران دانست و گفت: شب‌های اقتدار، عزت ملت را به دشمن ثابت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان حسین چیت فروش شامگاه دوشنبه در جمع مردم شاهرود، ملت ایران را به انسجام ملی دعوت کرد و ادامه داد: وحدت گرایی و پرهیز از لغزش، لازمه مقابله با دسیسه و توطئه دشمن است.

وی با تاکید به اینکه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون دشمن همواره به دنبال ایجاد شکاف و ضربه به جمهوری اسلامی بوده است، توضیح داد: وحدت بین قوا، تبعیت از رهبری و حضور مردم در عرصه دشمن را از رسیدن به هدف گذاری فوق ناکام گذاشته است.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات و مشاور عالی فرماندهی نیروی هوایی ارتش با اشاره به اینکه تا زمانی متحد و یکپارچه عمل کنیم دشمن نمی تواند به اهداف خود دست یابد، تاکید کرد: با وجود ملت آگاه و با بصیرت اجازه کوچکترین تفرقه در جامعه داده نمی شود.

چیت فروش تداوم حضور مردم در شب های اقتدار را نمونه بارز و مثال زدنی از وحدت برشمرد و اضافه کرد: پیام این حضور شبانه عزت و سربلندی ملتی که برابر استکبار سر خم نمی کند و تسلیم زور دشمن نخواهند شد.

وی به موضوع مذاکرات اشاره کرد و اظهار داشت: دشمن بارها اثبات کرد که قابل اعتماد نیست لذا نباید انتظار موفقیتی از آن ها در مذاکرات باشیم که بارها در تاریخ این موضوع اثبات شده است.

