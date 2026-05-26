کشف بزرگترین مزرعه غیرمجاز رمز ارز در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان تاکستان با انجام تحقیقات میدانی از وجود شمار زیادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یک منزل ویلایی در شهر ضیاء اباد تاکستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام هماهنگی های قضائی و در بازرسی از این منزل،جاساز مخفیانه و حرفه ای تعداد زیادی ماینردر تونلی زیرزمینی به عمق بیش از ۲۰ متر کشف و ۳۲ دستگاه ماینر فعال به همراه تجهیزات دریافت اینترنت استارلینک کشف و بلافاصله مالک این مزرعه غیرمجاز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شدمتهم به صورت غیرقانونی اقدام به استفاده غیرمجاز از گاز شهری به منظور تولید برق سه فاز مورد نیاز مزرعه استخراج رمز ارز خود نموده است تصریح کرد:در ادامه تحقیقات پلیس۱۹۵ دستگاه ماینر غیرفعال دیگر به همراه متعلقات مربوطه که به صورت کاملا حرفه ای در عمق زمین جاساز شده بود کشف شد.

سردار طرهانی با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش ماینرهای کشف شده را بیش از ۱۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند تصریح کرد:متهم با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.