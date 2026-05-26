حسنوند: ۲ تن سیم برق سرقتی در اصفهان کشف شد

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر اصفهان که موجب اخلال در شبکه توزیع و خسارت به اموال عمومی شده بود، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، رصد میدانی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین اطلاعاتی، موفق شدند هویت ۲ سارق حرفه‌ای را در این پرونده شناسایی کنند. این متهمان پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به بازجویی‌های فنی از متهمان تصریح کرد: دستگیرشدگان در مواجهه با مستندات پلیس، به ۱۱۰ فقره سرقت سیم و کابل در مناطق مختلف اصفهان اعتراف کردند. همچنین با اعتراف سارقان، هویت فردی که به عنوان مالخر اقدام به خرید اموال مسروقه می‌کرد شناسایی و وی نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر شد.

سردار حسنوند از کشف حجم قابل توجهی از اموال مسروقه خبر داد و خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، بیش از ۲ تن سیم و کابل برق مسروقه کشف و ضبط شد.

به گفته این مقام ارشد انتظامی، هر ۳ متهم پس از تکمیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.