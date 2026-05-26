به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی دوشنبه شب در گفت‌وگو با رسانه‌های گروهی با اشاره به دستاوردهای سفر کاری خود به تهران در حوزه‌های میراث فرهنگی، مدرسه‌سازی و سرمایه‌گذاری بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده وزارت میراث فرهنگی با پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای هشت طرح سرمایه‌گذاری در استان موافقت کرده است.

وی ادامه داد: سه شهرستان خراسان جنوبی دارای اداره میراث فرهنگی هستند که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دستور تأمین سه دستگاه خودرو برای این ادارات و اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل آن‌ها را صادر کرد.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ اثر از استان در فهرست جهانی ثبت شده و بیش از ۱۲ پرونده جدید نیز در مسیر ثبت جهانی قرار دارد، گفت: مقدمات ثبت جهانی آثار و ظرفیت‌های جدید استان در حال فراهم شدن است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد مدارس احداثی در استان با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز ساخته شده که اقدامی ارزشمند و ماندگار است، گفت: همچنین طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در دولت چهاردهم ۱۰۵ پروژه آموزشی با بیش از ۴۳۰ کلاس درس در استان در دست اجراست.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و بخش عمده آنها به فراخور شرایط تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گفته وی، سرانه فضای آموزشی در مرکز استان نسبت به برخی شهرستان‌ها مطلوب نیست و تعدادی از مدارس بیرجند فرسوده هستند و نیازمند توجه ویژه در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی هستند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت استان در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، بیان کرد: مقرر شد هفته آینده یک تیم اقتصادی به استان سفر کند تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی، کشاورزی و سایر ظرفیت‌های اقتصادی استان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.