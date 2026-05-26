۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

موافقت با پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۸ طرح سرمایه‌گذاری

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی از موافقت با پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۸ طرح سرمایه‌گذاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی دوشنبه شب در گفت‌وگو با رسانه‌های گروهی با اشاره به دستاوردهای سفر کاری خود به تهران در حوزه‌های میراث فرهنگی، مدرسه‌سازی و سرمایه‌گذاری بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده وزارت میراث فرهنگی با پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای هشت طرح سرمایه‌گذاری در استان موافقت کرده است.

وی ادامه داد: سه شهرستان خراسان جنوبی دارای اداره میراث فرهنگی هستند که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دستور تأمین سه دستگاه خودرو برای این ادارات و اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل آن‌ها را صادر کرد.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ اثر از استان در فهرست جهانی ثبت شده و بیش از ۱۲ پرونده جدید نیز در مسیر ثبت جهانی قرار دارد، گفت: مقدمات ثبت جهانی آثار و ظرفیت‌های جدید استان در حال فراهم شدن است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد مدارس احداثی در استان با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز ساخته شده که اقدامی ارزشمند و ماندگار است، گفت: همچنین طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در دولت چهاردهم ۱۰۵ پروژه آموزشی با بیش از ۴۳۰ کلاس درس در استان در دست اجراست.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و بخش عمده آنها به فراخور شرایط تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گفته وی، سرانه فضای آموزشی در مرکز استان نسبت به برخی شهرستان‌ها مطلوب نیست و تعدادی از مدارس بیرجند فرسوده هستند و نیازمند توجه ویژه در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی هستند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت استان در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، بیان کرد: مقرر شد هفته آینده یک تیم اقتصادی به استان سفر کند تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی، کشاورزی و سایر ظرفیت‌های اقتصادی استان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 6841375

