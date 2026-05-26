۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۵

آغاز مرحله دوم طرح فروش مشارکت در تولید ایران‌خودرو بدون قرعه‌کشی

شرکت ایران‌خودرو به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر، مرحله جدید فروش محصولات خود در این طرح را با عنوان طرح «عید تا عید» آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، بر این اساس، ثبت‌نام مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده از ساعت ۹ صبح شنبه ۹ خردادماه آغاز خواهد شد و ثبت‌نام متقاضیان عادی نیز از روز یکشنبه ۱۰ خردادماه فعال می‌شود و پس از آن طرح فروش برای همه گروه‌های متقاضی (عادی، مادران، خودروهای فرسوده) ادامه خواهد یافت.

این مرحله از فروش که بدون قرعه‌کشی و بدون اعمال محدودیت کنترل پلاک فعال اجرا می‌شود تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه به‌صورت مداوم فعال بوده و متقاضیان می‌توانند در بازه اعلام‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

در این طرح، خودروهای تارا دستی V۱، سورن پلاس دوگانه‌سوز EF۷، سورن پلاس TU۵P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه می‌شود.

موعد تحویل خودروهای این طرح از بهمن‌ماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ تعیین شده است.

در روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها به‌صورت غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت روز خودرو در زمان تحویل محاسبه خواهد شد. همچنین برای این طرح، سود مشارکت ۲۰.۵ درصدی در نظر گرفته شده است.

ایران‌خودرو با هدف پاسخ‌گویی به حجم بالای تقاضای واقعی بازار و مدیریت بهتر عرضه، ظرفیت فروش گسترده‌تری نسبت به مراحل قبل در نظر گرفته است.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی ikco.ir مراجعه کنند.

