به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، اسکندری به همراه محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکوئی معاون شعب و مهدی رزمی معاون اعتبارات بانک صادرات ایران از کارخانه لوله و ماشین‌سازی ایران بازدید کرد. هدف اصلی این بازدید، شناسایی چالش‌های تولیدکنندگان و ارائه راهکارهای حمایتی بانک برای توسعه فعالیت‌های صنعتی بود.

در جریان این بازدید، افزایش ظرفیت تولید و اشتغالزایی از طریق طرح‌های اختصاصی و خدمات ویژه بانکی، محور اصلی گفت‌وگوها قرار گرفت. قربان اسکندری با تأکید بر نقش محوری تولید ملی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: کشور از پتانسیل‌های بالایی در بخش‌های مختلف صنعتی برخوردار است. تقویت این توانمندی‌ها نه تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه در کاهش بیکاری، رونق صادرات و افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی نیز مؤثر خواهد بود. سرپرست بانک صادرات ایران افزود: کارخانه‌ها قلب تپنده اقتصاد و توسعه کشور هستند. حمایت از آنها، چرخ اشتغال را به گردش درمی‌آورد و به ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه کمک می‌کند. بانک صادرات ایران بر همین اساس، با ارائه بسته‌های جامع و اختصاصی مالی، حمایت مستمر از کارآفرینان و واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است.

محمدرضا بابایی، مدیرعامل شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک صادرات ایران از بخش تولید، ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های بلندمدت و راهبردی دو طرف تداوم یابد. وی گفت: این شرکت به عنوان نخستین تولیدکننده چدن در خاورمیانه با بیش از ۶۸ سال سابقه، سالانه بیش از ۱۱۰ هزار تن انواع محصولات چدنی تولید و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کند. امیدواریم با همراهی بانک صادرات ایران، این روند رو به رشد تقویت شود.

این بازدیدها بخشی از برنامه عملیاتی بانک صادرات ایران برای حضور میدانی در شهرک‌های صنعتی، بررسی چالش‌های واحدهای تولیدی و ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به بنگاه‌های اقتصادی است.