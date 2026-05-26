مسابقات تنیس قهرمانی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در هیئت تنیس سمنان، از برگزاری مسابقات قهرمانی تنیس استان در رده‌های سنی مختلف خبر داد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در زمین تنیس ورزشگاه تختی شهر سمنان برگزار شد، بیان کرد: در رده سنی زیر ۱۲ سال پسران کیارش کلاتی مقام اول، طاها معصومی مقام دوم آرتین زرگر و کیان جلالیان مقام سوم مشترک را کسب کردند.

رئیس هیئت تنیس استان سمنان ادامه داد: رده سنی زیر ۱۴ سال پسران سروش بهاریان مقام اول، کیارش کلاتی مقام دوم،

مهبد اعوانی و آرتین زرگر مقام سوم مشترک و رده سنی زیر ۱۶ سال پسران سروش بهاریان مقام اول، مهبد اعوانی مقام دوم سامیار عشقی و بنیامین محمدی مقام سوم مشترک را کسب کردند.

دهرویه ادامه داد: رده سنی زیر ۱۴ سال دختران سوگند عالیشاهی مقام اول، آوید عمادالدین مقام دوم تبسم پهلوانی مقام سوم و رده سنی زیر ۱۶ سال دختران سوگند عالیشاهی مقام اول فرنیک کرم سروری مقام دوم تبسم پهلوانی و آوید عمادالدین مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

وی افزود: ۱۷ تنیسور نوجوان و جوان در این رقابت ها حضور داشتند که ۱۲ نفر در بخش پسران و مابقی در بخش دختران به مصاف رقبای خود رفتند.