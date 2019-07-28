به گزارش خبرنگار مهر، قزوین در دومین المپیاد استعدادهای برتر کشور میزبان ۳ رشته دختران و دو رشته پسران است.

رشته‌های قایقرانی اسلالوم دختران، کانوپولو پسران، بسکتبال سه به سه دختران، بدمینتون دختران و نجات غریق پسران با حضور بیش از ۱۲ هزار ورزشکار در قزوین برگزار می‌شود.

رقابت‌های رده‌های سنی تنیس پسران کشور در قزوین برگزار شد

در پایان این رقابت‌ها و در رده سنی زیر ۱۰ سال علی تقی زاده از استان تهران با غلبه بر فربد ایمانی از استان آذربایجان غربی به مقام قهرمانی رسید و آریا شعبان نژاد از استان تهران و عطااله فرحناک از استان آذربایجان شرقی هم مشترکا به مقامی‌سومی این رده سنی رسیدند.

در رده سنی زیر ۱۲ سال یاسین حاجیلویی از استان تهران با غلبه بر مانی ملاعسگری از استان تهران به مقام قهرمانی رسید و رادین فهیمی از استان البرز و شایان رحیمی از استان ایلام مشترکا به مقام سومی این رده سنی دست پیدا کردند.

در رده سنی زیر ۱۴ سال هم آرین حسن زاده از استان مازندران با غلبه بر مهیار اعوانی از استان سمنان به قهرمانی رسید و کیان کریمی از استان مازندران و یاسین حاجیلویی از استان تهران مشترکا به مقام سومی دست پیدا کردند.

این مسابقات طی ۷ روز به میزبانی هیئت تنیس استان در مجموعه تنیس مینودر قزوین برگزار شد.

تیم والیبال نشسته قزوین قهرمان مرحله اول جام حذفی کشور شد

‌در پایان مرحله نخست رقابت‌های جام حذفی والیبال نشسته، تیم قزوین در گروه پنج با تیم‌های تهران، مازندران و خراسان رضوی هم گروه بود و با شکست هر سه حریف، به عنوان تیم اول گروه به مرحله دوم رقابت‌ها صعود کرد.

مرحله اول این رقابت‌ها طی ۳ روز در تهران برگزار شد.