ماجرای تیراندازی مقابل بیمارستان در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پلیس، ماجرا از خصومت شخصی و اختلاف مالی آغاز شد؛ فردی با مراجعه به بیمارستان و به بهانه عیادت از بیمار، وارد مشاجره‌ای شدید با او شد که با دخالت اطرافیان، تنش از داخل بیمارستان به بیرون از درِ ورودی کشیده شد. در ادامه، متهم با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی در مقابل بیمارستان کرد؛ اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی و وحشت در میان مراجعان و کادر درمان گردید.

با اعلام فوری موضوع به تیم عملیات پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ، بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی آغاز شد و مخفیگاه متهم به سرعت شناسایی گردید. مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، این فرد را در شمال تهران دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه متهم، اقلام غیرمجاز شامل؛ یک قبضه سلاح کلت کمری، یک رشته دستبند و تعدادی تیر جنگی کشف و ضبط شد.

متهم پس از دستگیری برای ادامه روند رسیدگی قانونی به دادسرا اعزام شد.

پلیس اعلام داشت، در صورت بروز هرگونه اختلاف مالی یا شخصی، به جای توسل به خشونت و اقدامات مجرمانه که جز پشیمانی و مجازات سنگین قانونی نتیجه ای ندارد، موضوع را از طریق مراجع قضایی و قانونی پیگیری شود.