  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

روایت وزیر ارتباطات از بازگشایی اینترنت؛ شبکه به قبل دی ماه برمی‌گردد

روایت وزیر ارتباطات از بازگشایی اینترنت؛ شبکه به قبل دی ماه برمی‌گردد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تصویب بازگشایی اینترنت در «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی»، فرآیند بازگرداندن شبکه به وضعیت پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدســتار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر ســتاد ویژه ســاماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، با بیان تصویب و آغاز اجرای بازگشــایی اینترنت کشور گفت: با دستور رئیس‌جمهوری و پس از برگزاری سه جلسه فشرده کارشناســی و در نهایت برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد ویــژه، فرایند بازگرداندن اینترنت کشــور به وضعیت قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.

او با اشاره به تشکیل «ســتاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به دستور رئیس‌جمهوری، اعلام کرد: در تاریخ ۲۲ اردیبهشــت، رئیس‌جمهــوری طی حکمی، مســئولیت این ستاد را به آقای دکتر عارف واگذار کرد و از همان زمان، جلســات فشرده و مســتمر مقدماتی ستاد آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که ظرف تنها ۱۳ روز، سه جلسه کارشناسی و یک جلســه رســمی راهبردی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار شد که نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت برای پایان‌دادن به وضعیت فرسایشی موجود بود.

هاشــمی ادامه داد: در اولین جلســه رسمی ستاد که روز گذشــته برگزار شــد، از مجموع ۱۵ عضو اصلی، ۱۱ نفر حضور داشــتند و مصوبه بازگشایی اینترنت با ۹ رأی موافق در برابــر دو رأی مخالف به تصویب رســید. دومین مصوبه این جلســه نیــز ناظر بر نحــوه فعالیت دبیرخانه ســتاد و تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل آن برای پیگیری مستمر حکمرانی هماهنگ و کارآمد فضای مجازی کشور بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه ستاد بلافاصله برای تأیید و صدور دســتور به رئیس‌جمهوری ارائه شد، تصریح کــرد: پس از صدور دســتور ریاســت محتــرم جمهوری، اجرای مصوبه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شــود و پس از آن بلافاصله همــکاران ما اقدامات فنی و عملیاتــی برای بازگرداندن اینترنت کشــور به مدار عادی را آغاز می‌کنند.

او تأکیــد کــرد: از نخســتین روز آغــاز بــه کار دولت چهاردهــم، باور قلبی و جهت‌گیــری اجرائی ما بر کاهش عوارض ناشــی از اختلال ارتباطی در زندگی مردم، پایداری خدمات و حمایت از کســب‌وکارها متمرکز بوده و همواره تــلاش کرده‌ایم میان ملاحظات امنیتــی، فنی و اجتماعی، رویکــردی متوازن، عقلانــی و مبتنی بر منافــع ملی اتخاذ کنیم.

هاشــمی ادامــه داد: تجربه ماه‌های اخیر نشــان داد اینترنت نه‌تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور در حوزه اقتصاد، آموزش، سلامت، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و امنیت ســایبری محســوب می‌شــود و هرگونه اختلال گسترده در آن، تبعات زنجیره‌ای و ثانویه‌ای بر زندگی مردم و پایداری خدمات ایجاد می‌کند.

دبیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تأکید کرد: براســاس گزارش‌های رسمی، محدودیت‌های اینترنتــی در ماه‌هــای اخیر خســارات درخــور توجهی به اقتصــاد دیجیتال، کســب‌وکارهای آنلاین و چرخه خدمات کشور وارد کرد و اســتمرار این وضعیت می‌توانست علاوه بر آســیب‌های اقتصادی، زمینه‌ساز تضعیف سرمایه‌گذاری، مهاجــرت نیروهای انســانی نخبــه و گســترش الگوهای ارتباطی خارج از چارچوب حکمرانی رسمی کشور شود.

او همچنین با اشــاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات گفت: دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۷، بدون ایجــاد فضای باثبــات ارتباطی، توســعه زیرســاخت‌های دیجیتال و حفاظــت از عدالت ارتباطی ممکن نخواهد بود و دولــت چهاردهم قویا خود را متعهد به تحقق این هدف می‌داند.

وزیــر ارتباطات در ادامــه از تدبیــر رئیس‌جمهوری در تشکیل این ســتاد قدردانی و اعلام کرد: باید مراتب تشکر ویژه خــود را از نگاه راهبــردی و تصمیم مســئولانه دکتر پزشــکیان در تشــکیل ســتاد ویژه، اهتمــام و پیگیری‌های مستمر دکتر عارف در برگزاری منظم جلسات و نیز همراهی و مســئولیت‌پذیری اعضای ستاد در استیفای حقوق ملی و بازگرداندن ثبات ارتباطی کشور اعلام کنم.

هاشــمی تأکید کرد: آنچه امروز در حال وقوع است، پیــام‌آور پایــداری، اعتماد ملی، ثبات کشــور و زیســت دیجیتال اســت؛ مســیری که دولت تلاش خواهد کرد با تــداوم هماهنگی نهادی، تقویــت حکمرانی یکپارچه و پرهیز از تصمیمات غیرمنســجم، آن را پایدار و قابل اتکا نگه دارد.

کد مطلب 6841430
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • N IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      45 12
      پاسخ
      بعد از ۸۸ روز قطعی بالاخره اینترنت باز شد این باز خوبه. از قدیم گفتن جلوی ضرر رو از هر کجا که بگیری منفعته.
    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      59 5
      پاسخ
      از دیروز دستور وصل کردن اینترنت توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی صادر شده، پس چرا معطل می‌کنید مردم رو، فورا وصل کنید
      • سید محمد تقی صدرایی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
        4 4
        مگه به دستور رئیس جمهور قطع شده توان وصل کردنش را داشته باشه؟!
    • ابولفضل IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      49 12
      پاسخ
      حس میکنم وصل نمیکنن نمیدونم برای چی
    • حامد IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      6 9
      پاسخ
      برای احراز هویت خوبه
    • محدثه IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      39 2
      پاسخ
      لطفا زودتر باز کنید
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      41 5
      پاسخ
      دیگه از این حرفا خسته شدیم
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      45 3
      پاسخ
      یه دکمه است فشار بده دیگه بر گزاری چند جلسه فشرده نمی خواد
    • حمیدرضا IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      27 2
      پاسخ
      خدا رو شکر خیلی خوشحالم انشالله دیگه هیچ وقت اینترنت قطع نشه
    • میلاد IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      38 2
      پاسخ
      درسته تو وضعیت جنگی هستیم وشرایط کشور باعث شده،اما کاش دولت مردا میدونستن اینترنت فقط اینستا گرام و سرگرمی نیست،زندگی مردم عملا فلج شده
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      30 2
      پاسخ
      جان هرکس دوست دارین دیگه وصل کنین تا یه یک تق به توکی میخوره قطع میکنین
    • احمد IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      13 2
      پاسخ
      آقا جون هرکسی و که دوست دارین وصل کنید دیگه آدم و جون به سر میکنید خب چرا ؟
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      24 1
      پاسخ
      معنای کلمه بلافاصله رو در فرهنگ لغت دهخدا جستجو کنید
    • فرد IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      17 3
      پاسخ
      قطع کردن یک ثانیه است وصل کردنش ماه‌ها زمان میبره
    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      4 2
      پاسخ
      خب کی وصل میشه؟
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      13 1
      پاسخ
      فکر کنم منظورش همین روبیکا و ایتا و ....بقیه بود
    • محمد IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      14 1
      پاسخ
      ۹ اسفند در یکساعت اینترنت کل کشور قطع کردن حالا که بعد سه ماه قطعی می‌خوان چند روز ملت را علاف وصل شدن قطره‌ای اینترنت کنند. در یکساعت وصلش کنید خستمون کردید
    • مهران IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      6 0
      پاسخ
      توروخدا توروجون بچه هاتون وصل کنین چرادست دست میکنین اخه ازساعت6صبح هی الان وصل میشه هی الان شد1ظهر بابا یه وصل کردن انقدسخته یعنی؟؟؟!!
    • آرمین IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      7 1
      پاسخ
      موقع قطع کردنش با اولین صدای انفجار نت رو قطع کردن بعد الان گفتن میخوان وصل کنن بعد هنوز نتوستن؟
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      3 0
      پاسخ
      جناب و زیر بی زحمت به بیست سال پیش برگردانید برگشت به دی ماه با ان افزایش نزخها سودی برای ملت ندارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها