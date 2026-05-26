به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدســتار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر ســتاد ویژه ســاماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، با بیان تصویب و آغاز اجرای بازگشــایی اینترنت کشور گفت: با دستور رئیس‌جمهوری و پس از برگزاری سه جلسه فشرده کارشناســی و در نهایت برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد ویــژه، فرایند بازگرداندن اینترنت کشــور به وضعیت قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.

او با اشاره به تشکیل «ســتاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به دستور رئیس‌جمهوری، اعلام کرد: در تاریخ ۲۲ اردیبهشــت، رئیس‌جمهــوری طی حکمی، مســئولیت این ستاد را به آقای دکتر عارف واگذار کرد و از همان زمان، جلســات فشرده و مســتمر مقدماتی ستاد آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که ظرف تنها ۱۳ روز، سه جلسه کارشناسی و یک جلســه رســمی راهبردی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار شد که نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت برای پایان‌دادن به وضعیت فرسایشی موجود بود.

هاشــمی ادامه داد: در اولین جلســه رسمی ستاد که روز گذشــته برگزار شــد، از مجموع ۱۵ عضو اصلی، ۱۱ نفر حضور داشــتند و مصوبه بازگشایی اینترنت با ۹ رأی موافق در برابــر دو رأی مخالف به تصویب رســید. دومین مصوبه این جلســه نیــز ناظر بر نحــوه فعالیت دبیرخانه ســتاد و تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل آن برای پیگیری مستمر حکمرانی هماهنگ و کارآمد فضای مجازی کشور بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه ستاد بلافاصله برای تأیید و صدور دســتور به رئیس‌جمهوری ارائه شد، تصریح کــرد: پس از صدور دســتور ریاســت محتــرم جمهوری، اجرای مصوبه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شــود و پس از آن بلافاصله همــکاران ما اقدامات فنی و عملیاتــی برای بازگرداندن اینترنت کشــور به مدار عادی را آغاز می‌کنند.

او تأکیــد کــرد: از نخســتین روز آغــاز بــه کار دولت چهاردهــم، باور قلبی و جهت‌گیــری اجرائی ما بر کاهش عوارض ناشــی از اختلال ارتباطی در زندگی مردم، پایداری خدمات و حمایت از کســب‌وکارها متمرکز بوده و همواره تــلاش کرده‌ایم میان ملاحظات امنیتــی، فنی و اجتماعی، رویکــردی متوازن، عقلانــی و مبتنی بر منافــع ملی اتخاذ کنیم.

هاشــمی ادامــه داد: تجربه ماه‌های اخیر نشــان داد اینترنت نه‌تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور در حوزه اقتصاد، آموزش، سلامت، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و امنیت ســایبری محســوب می‌شــود و هرگونه اختلال گسترده در آن، تبعات زنجیره‌ای و ثانویه‌ای بر زندگی مردم و پایداری خدمات ایجاد می‌کند.

دبیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تأکید کرد: براســاس گزارش‌های رسمی، محدودیت‌های اینترنتــی در ماه‌هــای اخیر خســارات درخــور توجهی به اقتصــاد دیجیتال، کســب‌وکارهای آنلاین و چرخه خدمات کشور وارد کرد و اســتمرار این وضعیت می‌توانست علاوه بر آســیب‌های اقتصادی، زمینه‌ساز تضعیف سرمایه‌گذاری، مهاجــرت نیروهای انســانی نخبــه و گســترش الگوهای ارتباطی خارج از چارچوب حکمرانی رسمی کشور شود.

او همچنین با اشــاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات گفت: دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۷، بدون ایجــاد فضای باثبــات ارتباطی، توســعه زیرســاخت‌های دیجیتال و حفاظــت از عدالت ارتباطی ممکن نخواهد بود و دولــت چهاردهم قویا خود را متعهد به تحقق این هدف می‌داند.

وزیــر ارتباطات در ادامــه از تدبیــر رئیس‌جمهوری در تشکیل این ســتاد قدردانی و اعلام کرد: باید مراتب تشکر ویژه خــود را از نگاه راهبــردی و تصمیم مســئولانه دکتر پزشــکیان در تشــکیل ســتاد ویژه، اهتمــام و پیگیری‌های مستمر دکتر عارف در برگزاری منظم جلسات و نیز همراهی و مســئولیت‌پذیری اعضای ستاد در استیفای حقوق ملی و بازگرداندن ثبات ارتباطی کشور اعلام کنم.

هاشــمی تأکید کرد: آنچه امروز در حال وقوع است، پیــام‌آور پایــداری، اعتماد ملی، ثبات کشــور و زیســت دیجیتال اســت؛ مســیری که دولت تلاش خواهد کرد با تــداوم هماهنگی نهادی، تقویــت حکمرانی یکپارچه و پرهیز از تصمیمات غیرمنســجم، آن را پایدار و قابل اتکا نگه دارد.