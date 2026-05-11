پودری که جان بیماران سکته ای را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، گروهی از محققان دپارتمان فارماتولوژی و داروسی در دانشگاه هنگ کنگ با همکاری مرکز ABIC نخستین «اسپری بینی پودری نانویی» را توسعه داده اند. این نوآوری به طور موفقیت آمیز برچالش های گذر از مانع خونی- مغزی(BBB) غلبه کرد و توانست دارو را بدون نیاز به تزریق یا جراحی به مغز برساند.

هنگامیکه این دارو در زمان شروع زودهنگام سکته مغزی مصرف شود، درمان اضطراری پیش بیمارستانی را برای بیمار فراهم می کند و به صرفه جویی در وقت برای نجات جان بیمار کمک می کند. به این ترتیب از سلول های مغزی محافظت می شود و مشکلات ناشی از آن کاهش می یابد. اسپری مذکور در بلند مدت پتانسیل آن را دارد که به یک ابزار نجات اضطراری تبدیل شود.

پیش بینی می شود این استراتژی نوآورانه پیش بیمارستانی نرخ نجات یافتن از سکته و بهبود نورولوژیکی را بهبود بخشد که نشان دهنده پیشرفتی قابل توجه در درمان بیماری های مغزی در سراسر جهان است.

سکته ایسکمیک از مدت ها قبل دومین عامل مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان به حساب می آید. اما بازه زمانی برای درمان آن بسیار کوتاه است. این امر در کنار دسترسی نامتعادل به منابع پزشکی، حوزه واجد شرایط بودن و ریسک های مرتبط با درمان سبب می شود ۸۵ درصد بیماران نتوانند درمان مورد نیاز را در زمان حیاتی دریافت کنند. بنابراین فراهم کردن ابزاری برای دخالت در این روند که به موقع اجرا شود، در «بازه درمانی طلایی» ایمن و تاثیرگذار باشد، یک چالش کلیدی است.

محققان این تیم بیش از یک دهه صرف توسعه پلتفرم فناوری «نانو در میکرون» و سپس ساختن «نانواسپری پودری بینی» کردند.

این اسپری بینی از طریق چهار گام کلیدی، تنفس، ذخیره، عدم تجمع و انتقال عمل می کند. پودر که دانه های آن در مقیاس میکرون است، از طریق حفره بینی تنفس می شود و در آنجا به طور موفقیت آمیز در منطقه هدف ذخیره می شود. این ماده هنگام تماس با مخاط بینی به سرعت به نانو ذرات گسترده می شود و سپس در مسیر مغز به بینی حرکت می کند، BBB را دور می زند و دارو را به طور مستقیم به مغز منتقل می کند.

این طراحی به طور قابل توجهی کارآمدی انتقال دارد و سرعت آغاز تاثیرگذاری را تسریع می کند و به این ترتیب راه حلی نوین در زمینه درمان های اضطراری پیش بیمارستانی برای سکته ایسکمیک فراهم می شود.