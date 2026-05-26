  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۶

سناتور روس: کشورهای غربی همچنان درباره فاجعه لوهانسک سکوت کرده‌اند

سناتور روس: کشورهای غربی همچنان درباره فاجعه لوهانسک سکوت کرده‌اند

یک سناتور روس از رویکرد دوگانه غرب در قبال مسائل حقوق بشری انتقاد کرد و گفت کشورهای غربی همچنان درباره فاجعه لوهانسک سکوت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آلکسی پوشکوف، سناتور روس گفت: غرب نمی‌تواند حمله هدفمند نیروهای مسلح اوکراین به خوابگاه دانشجویی در استاروبلسک را توجیه کند. کشتن کودکان در خواب، غیرقابل توجیه است.

وی تاکید کرد: نمایندگان دولت های غربی با طفره رفتن و خود را به نادانی زدن، نهایت پستی و رذالت را از خود نشان می دهند.

این در حالیست که سخنگوی کرملین پیشتر اعلام کرده بود: شاهد هیچ بیانیه رسمی در محکومیت اقدامات کی‌یف در فاجعه لوهانسک نبوده‌ایم. غرب هیچ اقدامی که بتوان آن را به عنوان محکومیت حمله اوکراین به دانشکده و خوابگاه دانشجویی استاروبلسک در منطقه لوهانسک تلقی کرد، انجام نداده است.

کشتار استاروبلسک (Starobelsk massacre) به حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶، به ساختمان‌های اداری و خوابگاه «دانشگاه تربیت معلم ایالتی لوهانسک» اشاره دارد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد.

کد مطلب 6841306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها